СБУ, ОГП та Нацполіція викрили схему прикриття "порноофісів" в Україні

Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора, міністр внутрішніх справ, а також Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили злочинну діяльність керівників обласних підрозділів поліції. Йдеться про прикриття так званих "порноофісів" у різних регіонах країни.

Посадовців регіональних управлінь поліції викрили на незаконних схемах

Як вдалося дізнатися у межах розслідування, підрозрювані здійснювали “кришування” діяльності моделей на інтернет-платформах із порноконтентом.

Вони брали хабарі та гарантували “підопічним” не притягнення їх до відповідальності за протиправний контент.

Серед затриманих:

начальник ГУНП в Івано-Франківській області;

заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області;

перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області;

заступник начальника ГУНП у Житомирській області;

водій автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який виконував роль посередника-кур’єра.

У межах здійснення обшуків вилучено докази незаконної діяльності та грошові кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом.

Підозрюваним повідомлено про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).