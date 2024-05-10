За словами представників Генштабу Збройних сил Естонії, ключовими напрямками наступу окупаційної армії РФ в Україні залишаються райони Бахмута та Авдіївки на Донеччині.

Що естонські військові кажуть про ситуацію на фронті в Україні

У Генштабі армії Естонії зазначають, що наразі російські окупанти продовжують спроби оточити підрозділи ЗСУ у місті Часів Яр поблизу Бахмута на Донеччині.

За оцінками естонських військових, на цьому напрямку злочинна армія РФ зосередила до 20 тис солдатів.

При цьому представники Генштабу армії Естонії підкреслюють зниження інтенсивності бойових дій на південному напрямку.

Естонські військові не спостерігають суттєвих змін лінії фронту у Запорізькій та Харківській областях.

ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра.

В Генштабі Естонії також підтвердили створення злочинною армією РФ угруповання військ на півночі.

Однак, за оцінками естонських військових, його чисельності буде недостатньо для захоплення Харкова або Сум.

Однак це не виключає дрібномасштабних атак або спроб узяти під контроль ці населені пункти, — попереджають у Генштабі Естонії. Поширити

Естонські військові попередили, що заради досягнення власних цілей Росія чинитиме моральний тиск і намагатиметься посилити втому українців та західних партнерів від війни.

Армія РФ продовжує бомбити об’єкти цивільної та критичної інфраструктури в Україні

При цьому у Генштабі Естонії звернули увагу на продовження окупаційною армією РФ атак по цивільних об’єктах та мирному населенню в Україні.

Також злочинна армія РФ завдає потужних ударів в прикордонних районах, по великих містах і енергетичних об’єктах критичної інфраструктури.

Це є серйозною проблемою, оскільки електрика необхідна цивільному населенню для забезпечення водопостачання та функціонування лікарень, — пояснють естонські військові. Поширити

Також вони зазначили, що Україна продовжує завдавати глибоких ударів по військових об'єктах у Криму та нафтопереробних комплексах на території Росії.