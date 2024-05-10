Генштаб Естонії назвав ключовий напрямок наступу армії РФ в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб Естонії назвав ключовий напрямок наступу армії РФ в Україні

Військовий ЗСУ
Джерело:  ERR

За словами представників Генштабу Збройних сил Естонії, ключовими напрямками наступу окупаційної армії РФ в Україні залишаються райони Бахмута та Авдіївки на Донеччині. 

Що естонські військові кажуть про ситуацію на фронті в Україні

У Генштабі армії Естонії зазначають, що наразі російські окупанти продовжують спроби оточити підрозділи ЗСУ у місті Часів Яр поблизу Бахмута на Донеччині.

За оцінками естонських військових, на цьому напрямку злочинна армія РФ зосередила до 20 тис солдатів.

При цьому представники Генштабу армії Естонії підкреслюють зниження інтенсивності бойових дій на південному напрямку.

Естонські військові не спостерігають суттєвих змін лінії фронту у Запорізькій та Харківській областях.

ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра.

В Генштабі Естонії також підтвердили створення злочинною армією РФ угруповання військ на півночі.

Однак, за оцінками естонських військових, його чисельності буде недостатньо для захоплення Харкова або Сум.

Однак це не виключає дрібномасштабних атак або спроб узяти під контроль ці населені пункти, — попереджають у Генштабі Естонії.

Естонські військові попередили, що заради досягнення власних цілей Росія чинитиме моральний тиск і намагатиметься посилити втому українців та західних партнерів від війни.

Армія РФ продовжує бомбити об’єкти цивільної та критичної інфраструктури в Україні

При цьому у Генштабі Естонії звернули увагу на продовження окупаційною армією РФ атак по цивільних об’єктах та мирному населенню в Україні.

Також злочинна армія РФ завдає потужних ударів в прикордонних районах, по великих містах і енергетичних об’єктах критичної інфраструктури.

Це є серйозною проблемою, оскільки електрика необхідна цивільному населенню для забезпечення водопостачання та функціонування лікарень, — пояснють естонські військові.

Також вони зазначили, що Україна продовжує завдавати глибоких ударів по військових об'єктах у Криму та нафтопереробних комплексах на території Росії.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЦПД оцінили ресурси армії РФ для можливого наступу на Харків
Центр протидії дезінформації
харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський заявив про новий наступ армії РФ на Харківщину
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ може імітувати масштабний наступ на Харківщині — ЦПД
Центр протидії дезінформації
Військовий ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?