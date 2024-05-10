По словам представителей Генштаба Вооруженных сил Эстонии, ключевыми направлениями наступления оккупационной армии РФ в Украине остаются районы Бахмута и Авдеевки Донецкой области.

Что эстонские военные говорят о ситуации на фронте в Украине

В Генштабе армии Эстонии отмечают, что в настоящее время российские оккупанты продолжают попытки окружить подразделения ВСУ в городе Часов Яр близ Бахмута Донецкой области.

По оценкам эстонских военных, в этом направлении преступная армия РФ сосредоточила до 20 тыс солдат.

При этом представители Генштаба армии Эстонии подчеркивают понижение интенсивности боевых действий на южном направлении.

Эстонские военные не наблюдают существенных изменений линии фронта в Запорожской и Харьковской областях.

ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра.

В Генштабе Эстонии также подтвердили создание преступной армией РФ группировки войск на севере.

Однако, по оценкам эстонских военных, его численности будет недостаточно для захвата Харькова или Сум.

Однако это не исключает мелкомасштабные атаки или попытки взять под контроль эти населенные пункты, — предупреждают в Генштабе Эстонии. Поделиться

Эстонские военные предупредили, что ради достижения собственных целей Россия будет оказывать моральное давление и постарается усилить усталость украинцев и западных партнеров от войны.

Армия РФ продолжает бомбить объекты гражданской и критической инфраструктуры в Украине

При этом в Генштабе Эстонии обратили внимание на продолжение оккупационной армии РФ атак по гражданским объектам и мирному населению в Украине.

Также преступная армия РФ наносит мощные удары в приграничных районах, по крупным городам и энергетическим объектам критической инфраструктуры.

Это серьезная проблема, поскольку электричество необходимо гражданскому населению для обеспечения водоснабжения и функционирования больниц, — объясняют эстонские военные. Поделиться

Также они отметили, что Украина продолжает наносить глубокие удары по военным объектам в Крыму и нефтеперерабатывающим комплексам на территории России.