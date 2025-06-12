Генштаб оприлюднив зведення про актуальну ситуацію на фронті — 118 боїв від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 12.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Торецькому напрямку наші захисники відбивають шістнадцять атак окупантів поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій російських загарбників. Ворог намагається прорватися в районі населеного пункту Біла Гора. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник проводив дві наступальні дії в районах Серебрянки та Верхньокам’янського.

На Лиманському напрямку ворог одинадцять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове. Чотири боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у напрямках Піщаного та Новоплатонівки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 32 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 19 атак противника. Авіаударів зазнав населений пункт Козацьке.

На Новопавлівському напрямку ворог двадцять двічі намагався прорвати оборону наших захисників. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив одну наступальну дію поблизу населеного пункту Малинівка, крім того, завдав авіаційних ударів по районах Новозлатополя та Чумацького.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили три штурмові дії ворога в районі Новоандріївки та в бік Павлівки. Населений пункт Верхня Криниця зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.