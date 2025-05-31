Що відбувається на основних напрямках фронту — зведення Генштабу ЗСУ

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень з російським агресором становить 83.
Головні тези:
- Сили оборони України активно стримують наступ російських окупантів на 83 бойових зіткненнях.
- На основних напрямках фронту відбулася серія атак та оборонних дій, де українські війська стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.
- Зведення Генштабу ЗСУ показали, що ворожі сили здійснили численні атаки на позиції українських військ на різних напрямках, зокрема на Куп’янському та Лиманському напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 31 травня
Оперативна інформація станом на 16:00 31.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог наступальних дій з початку доби не проводив.
На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районах населених пунктів Піщане та Степова Новоселівка, три бої тривають досі.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців у бік Карпівки, Нового Миру, поблизу Греківки, Торського та Рідкодуба. П’ять боєзіткнень тривають. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.
На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Григорівки та у бік Верхньокам’янського. Загалом з початку доби відбулося два боєзіткнення: одне наші оборонці успішно зупинили, одне — триває.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм у районі населеного пункту Біла Гора. У бік Курдюмівки наразі триває ще одне боєзіткнення.
На Торецькому напрямку з початку доби відбулося шість боєзіткнень у районах населеного пункту Торецьк. Одне боєзіткнення триває до цього часу.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, три боєзіткнення тривають.
На Новопавлівському напрямку відбулося сім ворожих атак у районах Горіхового, Зеленого Поля, Новополя та Вільного Поля.
На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Малинівка, Гуляйполе та Полтавка.
Чотири ворожі атаки успішно зупинили Сили оборони на Оріхівському напрямку — загарбники намагалися просунутися вперед у бік Павлівки, Новоданилівки та поблизу Степового.
Сьогодні на Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Львове.
На Курському напрямку українські захисники відбили дванадцять атак противника, ще чотири боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши одинадцять керованих бомб, і здійснив 115 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-