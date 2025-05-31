Що відбувається на основних напрямках фронту — зведення Генштабу ЗСУ

Оперативна інформація станом на 16:00 31.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог наступальних дій з початку доби не проводив.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районах населених пунктів Піщане та Степова Новоселівка, три бої тривають досі.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців у бік Карпівки, Нового Миру, поблизу Греківки, Торського та Рідкодуба. П’ять боєзіткнень тривають. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Григорівки та у бік Верхньокам’янського. Загалом з початку доби відбулося два боєзіткнення: одне наші оборонці успішно зупинили, одне — триває.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм у районі населеного пункту Біла Гора. У бік Курдюмівки наразі триває ще одне боєзіткнення.