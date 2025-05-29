Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 80 боїв від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 29.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Торецькому напрямку, в районі Торецька, точиться запеклий бій.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та в районі Курдюмівки. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки. Загарбницькі підрозділи намагалися пройти в напрямку Григорівки, були зупинені українськими воїнами.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Липове, Греківка та Рідкодуб. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог двічі здійснював штурмові дії в районі Нової Кругляківки, наразі триває бій.

Українські воїни сьогодні зупинили дві атаки в районах Стариці та Вовчанська на Харківському напрямку.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 27 атак. Довга Балка зазнала удару КАБом.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 16 разів атакував в районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка. Три бойових зіткнення продовжуються досі.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів по Гуляйполю некерованими авіаракетами; по Верхній Терсі, Малинівці та Ольгівському — авіабомбами.

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку, бої точились поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку, окрім того, некерованими авіаракетами вдарив по Ольгівці.