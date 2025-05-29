Между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боев с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боев с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 79 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло 79 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Украинские воины успешно отразили атаки на различных направлениях, включая Харьковское, Купянское, Лиманское и Северское.
  • Противник совершил 6 авиационных ударов, сбросил 15 управляемых авиационных бомб и произвел 121 артиллерийский обстрел.

Актуальная ситуация на фронте 29 мая

Оперативная информация по состоянию на 16.00 29.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • Украинские воины сегодня остановили две атаки в районах Старицы и Волчанска в Харьковском направлении.

  • На Купянском направлении враг дважды совершал штурмовые действия в районе Новой Кругляковки, сейчас идет бой.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Липово, Грековка и Редкодуб. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

  • На Северском направлении Силы обороны отразили четыре атаки. Захватнические подразделения пытались пройти в направлении Григоровки, были остановлены украинскими воинами.

  • На Краматорском направлении украинские защитники пресекли четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в направлениях Предтечино, Белой Горы, Ступочек и в районе Курдюмовки. Одно боевое столкновение продолжается.

  • На Торецком направлении, в районе Торецкая, идет ожесточенный бой.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают давление противника и остановили уже 27 атак. Длинная Балка получила удар КАБом.

  • Сегодня в Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Зеленое Поле, Новополь, Свободное Поле и Новодаровка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационных ударов по Гуляйполю неуправляемыми авиаракетами; по Верхней Терсе, Малиновке и Ольговскому — авиабомбами.

  • Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении, бои шли около Степного.

  • В Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку, кроме того, неуправляемыми авиаракетами ударил по Ольговке.

  • На Курском направлении украинские защитники отразили четыре атаки россиян, еще семь боевых столкновений продолжаются. Противник с начала суток нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 15 управляемых авиационных бомб и произвел 121 артиллерийский обстрел, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

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