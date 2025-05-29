Между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боев с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 29.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в направлениях Предтечино, Белой Горы, Ступочек и в районе Курдюмовки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Северском направлении Силы обороны отразили четыре атаки. Захватнические подразделения пытались пройти в направлении Григоровки, были остановлены украинскими воинами.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Липово, Грековка и Редкодуб. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Купянском направлении враг дважды совершал штурмовые действия в районе Новой Кругляковки, сейчас идет бой.

Украинские воины сегодня остановили две атаки в районах Старицы и Волчанска в Харьковском направлении.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают давление противника и остановили уже 27 атак. Длинная Балка получила удар КАБом.

Сегодня в Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Зеленое Поле, Новополь, Свободное Поле и Новодаровка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационных ударов по Гуляйполю неуправляемыми авиаракетами; по Верхней Терсе, Малиновке и Ольговскому — авиабомбами.

Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении, бои шли около Степного.

В Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку, кроме того, неуправляемыми авиаракетами ударил по Ольговке.