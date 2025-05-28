Ситуация на фронте — с начала суток ВСУ отразили 114 штурмов армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 16.00 28 мая 2025 г. по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили семь вражеских попыток продвинуться вперед в сторону Маркового и близ Временного Яра и Белой Горы. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник проводил два наступательных действия вблизи Белогоровки и в направлении населенного пункта Верхнекаменское.

На Лиманском направлении сегодня агрессор четырнадцать раз атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодец, Надежда, Грековка, в Серебрянском лесу, а также в сторону Карповки, Среднего, Нового Мира, Зеленой Долины. Сейчас продолжаются шесть боеприкосновений.

На Купянском направлении враг семь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Загрызовой и Зеленой Рощи, продолжается три боеприкосновения.

На Харьковском направлении произошло два боеприкосновения, в районах Старицы и Красного Первого.

На Торецком направлении противник 13 раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка, Дилиевки и Дружбы. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 32 раза атаковал позиции наших защитников. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиационные удары получили населенные пункты Долгая Балка, Заря, Александро-Калиново, Новоторецкое, Покровск и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении наши защитники отразили восемь атак врага в районах населенных пунктов Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле и в направлении Воскресенки. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Запорожье, Комар и Мирное.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили четыре вражеских атаки. Противник пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное, Новоданиловка и Роботино.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях сегодня боестолкновений не произошло.