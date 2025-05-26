ВСУ обезвредили 1 тыс оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили 1 тыс оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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За последние сутки с 25 на 26 мая, российские войска потеряли на фронте 1000 солдат, 4 танка и две системы противовоздушной обороны.

Главные тезисы

  • Украинские вооруженные силы обезвредили 1000 оккупантов РФ за последние сутки, продемонстрировав эффективность действий на фронте.
  • Армия Российской Федерации понесла значительные потери, утратив 1000 солдат, 4 танка и две системы ПВО за одни сутки.
  • Общие боевые потери российских вооруженных сил в ходе войны против Украины оцениваются в более чем 981 тысячу человек ликвидированным личным составом и потерей военной техники.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Утраты армии РФ

  • Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 26 мая 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 981 850 (+1000) человек ликвидировано;

  • танков — 10 858 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 641 (+8) ед;

  • артиллерийских систем — 28 320 (+51) ед;

  • РСЗО — 1397 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1171 (+2) ед;

  • самолетов — 372 (0) ед;

  • вертолетов — 336 (0) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 37 631 (+264) ед;

  • крылатых ракет — 3256 (+53) ед;

  • кораблей/катеров — 28 (0) ед;

  • подводных лодок — 1 (0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 49 843 (+92) ед;

  • специальной техники — 3902 (0) ед.

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