ВСУ обезвредили 1 тыс оккупантов РФ в течение суток

За последние сутки с 25 на 26 мая, российские войска потеряли на фронте 1000 солдат, 4 танка и две системы противовоздушной обороны.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы обезвредили 1000 оккупантов РФ за последние сутки, продемонстрировав эффективность действий на фронте.
- Армия Российской Федерации понесла значительные потери, утратив 1000 солдат, 4 танка и две системы ПВО за одни сутки.
- Общие боевые потери российских вооруженных сил в ходе войны против Украины оцениваются в более чем 981 тысячу человек ликвидированным личным составом и потерей военной техники.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 26 мая 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 981 850 (+1000) человек ликвидировано;
танков — 10 858 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 22 641 (+8) ед;
артиллерийских систем — 28 320 (+51) ед;
РСЗО — 1397 (+1) ед;
средств ПВО — 1171 (+2) ед;
самолетов — 372 (0) ед;
вертолетов — 336 (0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 37 631 (+264) ед;
крылатых ракет — 3256 (+53) ед;
кораблей/катеров — 28 (0) ед;
подводных лодок — 1 (0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 49 843 (+92) ед;
специальной техники — 3902 (0) ед.
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