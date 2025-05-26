ЗСУ знешкодили 1 тис окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знешкодили 1 тис окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
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За останню добу з 25 на 26 травня, російські війська втратили на фронті 1000 солдатів, 4 танки і дві системи протиповітряної оборони.

Головні тези:

  • За останню добу українські війська успішно знешкодили 1000 окупантів Російської Федерації, що свідчить про великі втрати в армії РФ.
  • Російські війська також втратили 4 танки та дві системи протиповітряної оборони під час конфлікту на фронті.
  • Загалом, втрати армії РФ у війні проти України оцінюються на понад 981 тисячу осіб ліквідованою особовим складом.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

  • Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 травня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 981 850 (+1000) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 858 (+4) од.;

  • бойових броньованих машин — 22 641 (+8) од.;

  • артилерійських систем — 28 320 (+51) од.;

  • РСЗВ — 1397 (+1) од.;

  • засобів ППО — 1171 (+2) од.;

  • літаків — 372 (0) од.;

  • гелікоптерів — 336 (0) од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 37 631 (+264) од.;

  • крилатих ракет — 3256 (+53) од.;

  • кораблів/катерів — 28 (0) од.;

  • підводних човнів — 1 (0) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 49 843 (+92) од.;

  • спеціальної техніки — 3902 (0) од.

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