ЗСУ знешкодили 1 тис окупантів РФ протягом доби

За останню добу з 25 на 26 травня, російські війська втратили на фронті 1000 солдатів, 4 танки і дві системи протиповітряної оборони.
Головні тези:
- За останню добу українські війська успішно знешкодили 1000 окупантів Російської Федерації, що свідчить про великі втрати в армії РФ.
- Російські війська також втратили 4 танки та дві системи протиповітряної оборони під час конфлікту на фронті.
- Загалом, втрати армії РФ у війні проти України оцінюються на понад 981 тисячу осіб ліквідованою особовим складом.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 травня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 981 850 (+1000) осіб ліквідовано;
танків — 10 858 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 22 641 (+8) од.;
артилерійських систем — 28 320 (+51) од.;
РСЗВ — 1397 (+1) од.;
засобів ППО — 1171 (+2) од.;
літаків — 372 (0) од.;
гелікоптерів — 336 (0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 37 631 (+264) од.;
крилатих ракет — 3256 (+53) од.;
кораблів/катерів — 28 (0) од.;
підводних човнів — 1 (0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 49 843 (+92) од.;
спеціальної техніки — 3902 (0) од.
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