Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 боїв від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 24.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував дев’ять разів неподалік Дружби, Диліївки, Кримського, Торецька, Щербинівки, Петрівки та в напрямку Плещіївки, наразі точаться три боєзіткнення.

Дві атаки ворожих підрозділів відбили наші захисники на Краматорському напрямку, західніше Андріївки та в напрямку Предтечиного, ще одне боєзіткнення триває.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки в районах Білогорівки та Переїзного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів поблизу населених пунктів Копанки, Липове, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та в напрямку Карпівки, Греківки, Ольгівки, три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався просунутися в напрямках Петропавлівки та Нової Кругляківки, але був зупинений нашими захисниками.

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів, отримав відсіч.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 19 атак, шість боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються. Авіаудару зазнали Зоря, Новоторецьке, Софіївка, Коптєвє.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Вільне Поле, Рівнопіль, Новосілка, досі продовжуються два боєзіткнення. Противник завдав авіаударів в районах Новодарівки, Новополя, Перебудови та Комара.

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами були атаковані райони населених пунктів Гуляйполе та Малинівка. Активних наступальних дій противника не було.

На Оріхівському напрямку окупанти, за підтримки авіації, наступали в напрямку Новоандріївки, також бойові дії відбулися в районах Степового та Малих Щербаків. Всього на напрямку зафіксовано три боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке.