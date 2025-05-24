Между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боев с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении в целом за сегодня противник атаковал девять раз неподалеку от Дружбы, Дилиевки, Крымского, Торецка, Щербиновки, Петровки и в направлении Плещеевки, сейчас ведутся три боестолкновения.

Две атаки вражеских подразделений отразили наши защитники на Краматорском направлении, западнее Андреевки и в направлении Предтечино, еще одно боестолкновение продолжается.

На Северском направлении наши защитники отразили две вражеские атаки в районах Белогоровки и Переездного.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз вблизи населенных пунктов Копанки, Липово, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодцы, Торское и в направлении Карповки, Грековки, Ольговки, три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник дважды пытался продвинуться по Петропавловке и Новой Кругляковке, но был остановлен нашими защитниками.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 19 атак, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются. Авиаудара получили Заря, Новоторецкое, Софиевка, Коптево.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Свободное Поле, Ровнополь, Новоселка, до сих пор продолжаются два боестолкновения. Противник нанес авиаудары в районах Новодаровки, Новополя, Перестройки и Комара.

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами атаковали районы населенных пунктов Гуляйполе и Малиновка. Активных наступательных действий противника не последовало.

На Ореховском направлении оккупанты при поддержке авиации наступали в направлении Новоандреевки, также боевые действия произошли в районах Степного и Малых Щербаков. Всего на направлении зафиксировано три боестолкновения.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не производил, однако нанес авиаудара по населенному пункту Казацкое.