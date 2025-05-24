Между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боев с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 85 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Более 80 боевых столкновений за сутки свидетельствуют о нарастающем напряжении в вооруженном конфликте между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники успешно сдерживают наступление российских захватчиков на разных направлениях, демонстрируя готовность и опыт.
- Несмотря на активные атаки врага, ВСУ отразили множество попыток прорыва на оборонительные рубежи.
Актуальная ситуация на фронте 24 мая
Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов, получил отпор.
На Купянском направлении противник дважды пытался продвинуться по Петропавловке и Новой Кругляковке, но был остановлен нашими защитниками.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз вблизи населенных пунктов Копанки, Липово, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодцы, Торское и в направлении Карповки, Грековки, Ольговки, три боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении наши защитники отразили две вражеские атаки в районах Белогоровки и Переездного.
Две атаки вражеских подразделений отразили наши защитники на Краматорском направлении, западнее Андреевки и в направлении Предтечино, еще одно боестолкновение продолжается.
На Торецком направлении в целом за сегодня противник атаковал девять раз неподалеку от Дружбы, Дилиевки, Крымского, Торецка, Щербиновки, Петровки и в направлении Плещеевки, сейчас ведутся три боестолкновения.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 19 атак, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются. Авиаудара получили Заря, Новоторецкое, Софиевка, Коптево.
Сегодня на Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Свободное Поле, Ровнополь, Новоселка, до сих пор продолжаются два боестолкновения. Противник нанес авиаудары в районах Новодаровки, Новополя, Перестройки и Комара.
На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами атаковали районы населенных пунктов Гуляйполе и Малиновка. Активных наступательных действий противника не последовало.
На Ореховском направлении оккупанты при поддержке авиации наступали в направлении Новоандреевки, также боевые действия произошли в районах Степного и Малых Щербаков. Всего на направлении зафиксировано три боестолкновения.
На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не производил, однако нанес авиаудара по населенному пункту Казацкое.
На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение этих суток отразили 11 атак российских захватчиков, еще пять боестолкновений продолжаются. Противник нанес 8 авиационных ударов, сбросив при этом девять КАБ, совершил 62 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
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