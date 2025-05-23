Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боев

Оперативная информация по состоянию на 16.00 23.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении в целом за сегодня противник атаковал девять раз неподалеку от Озаряновки, Крымского, Дружбы и Торецка, сейчас ведутся два боестолкновения.

Одну атаку вражеских подразделений отразили наши защитники на Краматорском направлении в направлении Белой Горы.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Григоровки, три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник трижды пытался продвинуться в районах Колесниковки и Загрызового, но был остановлен нашими защитниками.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 21 атаку, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются. Авиаудар потерпела Долгая Балка.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал вблизи населенных пунктов Новополье, Зеленое Поле, Свободное Поле, Богатырь, Веселое и Бурлацкое, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами был атакован район населённого пункта Железнодорожное.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степного и в направлении Новоданиловки, были остановлены украинскими подразделениями.

Одну неудачную попытку наступления противник предпринял на Приднепровском направлении.