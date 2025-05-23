Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 боїв

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 84 бойових зіткнення.
Головні тези:
- Продовжується напружена ситуація на фронті між ЗСУ та військами РФ, зареєстровано 84 бойових зіткнення за добу.
- Захисники України вдало стримують атаки ворожих сил на різних напрямках, запобігши прориву оборонної лінії.
Актуальна ситуація на фронті 23 травня
Оперативна інформація станом на 16.00 23.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, отримав відсіч.
На Куп’янському напрямку противник тричі намагався просунутися в районах Колісниківки та Загризового, але був зупинений нашими захисниками.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське та в бік Григорівки, три боєзіткнення тривають.
Одну атаку ворожих підрозділів відбили наші захисники на Краматорському напрямку в напрямку Білої Гори.
На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував дев’ять разів неподалік Озарянівки, Кримського, Дружби та Торецька, наразі точаться два боєзіткнення.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 21 атаку, чотири боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються. Авіаудару зазнала Довга Балка.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе та Бурлацьке, досі продовжується одне боєзіткнення.
На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами був атакований район населеного пункту Залізничне.
На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового та в напрямку Новоданилівки, були зупинені українськими підрозділами.
Одну невдалу спробу наступу противник здійснив на Придніпровському напрямку.
На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 19 атак російських загарбників, ще три боєзіткнення продовжуються. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинувши при цьому п’ять КАБів, здійснив 160 обстрілів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.
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