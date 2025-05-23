Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 боїв

Оперативна інформація станом на 16.00 23.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався просунутися в районах Колісниківки та Загризового, але був зупинений нашими захисниками.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське та в бік Григорівки, три боєзіткнення тривають.

Одну атаку ворожих підрозділів відбили наші захисники на Краматорському напрямку в напрямку Білої Гори.