Вартує 45 млн дол. ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук-М3" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Вартує 45 млн дол. ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук-М3" — відео

ОСУВ "Хортиця"
Бук

Українські військові ліквідували один із найсучасніших російських зенітно-ракетних комплексів "Бук-М3". Його вартість сягає 45 млн дол.

Головні тези:

  • ЗСУ знищили російський ЗРК Бук-М3 вартістю 45 млн доларів.
  • Бук-М3 - найсучасніша модифікація з радіусом перехоплення до 70 км та вартістю 45 млн доларів.
  • Ворожий зенітно-ракетний комплекс Бук-М3 виявлено на позиції перед виконанням стрільби.

ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук-М3"

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

На одному із ключових напрямків знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".

За їх даними, розвідники бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та скоригували вогонь по станції новітнього зенітно-ракетного комплексу ППО ворога середньої дальності "Бук-М3" з боєкомплектом.

Як повідомляють в ОСУВ "Хортиця", ворожий засіб ППО було виявлено на позиції перед виконанням стрільб.

Зазначимо, що ЗРК "Бук-М3" є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.

Наразі "Бук-М3" — найсучасніша модифікація, радіус перехоплення до 70 км. Орієнтовна вартість такого комплексу ЗРК 45 млн дол.

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