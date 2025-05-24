Вартує 45 млн дол. ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук-М3" — відео

Українські військові ліквідували один із найсучасніших російських зенітно-ракетних комплексів "Бук-М3". Його вартість сягає 45 млн дол.
Головні тези:
- ЗСУ знищили російський ЗРК Бук-М3 вартістю 45 млн доларів.
- Бук-М3 - найсучасніша модифікація з радіусом перехоплення до 70 км та вартістю 45 млн доларів.
- Ворожий зенітно-ракетний комплекс Бук-М3 виявлено на позиції перед виконанням стрільби.
ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук-М3"
Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
За їх даними, розвідники бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та скоригували вогонь по станції новітнього зенітно-ракетного комплексу ППО ворога середньої дальності "Бук-М3" з боєкомплектом.
Як повідомляють в ОСУВ "Хортиця", ворожий засіб ППО було виявлено на позиції перед виконанням стрільб.
Зазначимо, що ЗРК "Бук-М3" є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.
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