Стоит 45 млн долл. ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" — видео

Украинские военные ликвидировали один из самых современных российских зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3". Его стоимость составляет 45 млн дол.

ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М3"

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

На одном из ключевых направлений уничтожен вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Поделиться

По их данным, разведчики бригады артразведки "Черный лес" обнаружили и скорректировали огонь по станции новейшего зенитно-ракетного комплекса ПВО врага средней дальности "Бук-М3" с боекомплектом.

Как сообщают в ОСУО "Хортица", вражеское средство ПВО было обнаружено на позиции перед выполнением стрельб.

Отметим, что ЗРК Бук-М3 является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, которую он использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.