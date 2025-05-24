Стоит 45 млн долл. ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" — видео

Украинские военные ликвидировали один из самых современных российских зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3". Его стоимость составляет 45 млн дол.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно уничтожили российский ЗРК Бук-М3 стоимостью 45 млн долл.
- Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 имеет радиус перехвата до 70 км и считается одним из ключевых средств ПВО врага.
ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М3"
Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
По их данным, разведчики бригады артразведки "Черный лес" обнаружили и скорректировали огонь по станции новейшего зенитно-ракетного комплекса ПВО врага средней дальности "Бук-М3" с боекомплектом.
Как сообщают в ОСУО "Хортица", вражеское средство ПВО было обнаружено на позиции перед выполнением стрельб.
Отметим, что ЗРК Бук-М3 является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, которую он использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-