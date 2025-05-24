Стоит 45 млн долл. ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Стоит 45 млн долл. ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" — видео

ОСГВ "Хортица"
Бук
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Украинские военные ликвидировали один из самых современных российских зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3". Его стоимость составляет 45 млн дол.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно уничтожили российский ЗРК Бук-М3 стоимостью 45 млн долл.
  • Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 имеет радиус перехвата до 70 км и считается одним из ключевых средств ПВО врага.

ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М3"

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

На одном из ключевых направлений уничтожен вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

По их данным, разведчики бригады артразведки "Черный лес" обнаружили и скорректировали огонь по станции новейшего зенитно-ракетного комплекса ПВО врага средней дальности "Бук-М3" с боекомплектом.

Как сообщают в ОСУО "Хортица", вражеское средство ПВО было обнаружено на позиции перед выполнением стрельб.

Отметим, что ЗРК Бук-М3 является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, которую он использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.

Сейчас "Бук-М3" — самая современная модификация, радиус перехвата до 70 км. Примерная стоимость такого комплекса ЗРК 45 млн дол.

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