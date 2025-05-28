Ситуація на фронті — від початку доби ЗСУ відбили 114 штурмів армії РФ

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень складає 114.
Головні тези:
- З початку доби відбулося 114 бойових зіткнень на різних напрямках в рамках російського вторгнення.
- Російська армія здійснила штурми на різних напрямках, включаючи Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Торецький, Покровський, Новопавлівський, Оріхівський напрямки.
- Інформація про бої та штурми на фронті представлена оперативним штабом ЗСУ, відображаючи інтенсивність воєнних дій.
Актуальна ситуація на фронті 28 травня
Оперативна інформація станом на 16.00 28 травня 2025 року щодо російського вторгнення надана генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення, у районах Стариці та Красного Першого.
На Куп’янському напрямку ворог сім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Загризового та Зеленого Гаю, триває три боєзіткнення.
На Лиманському напрямку сьогодні агресор чотирнадцять разів атакував у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка, у Серебрянському лісі, а також у бік Карпівки, Середного, Нового Миру, Зеленої Долини. Зараз продовжуються шість боєзіткнень.
На Сіверському напрямку противник проводив дві наступальні дії поблизу Білогорівки та в напрямку населеного пункту Верхньокам’янське.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих спроб просунутися вперед у бік Маркового та поблизу Часового Яру і Білої Гори. Ще два боєзіткнення тривають.
На Торецькому напрямку противник 13 разів атакував позиції наших військ у районах Торецька, Диліївки й Дружби. Три боєзіткнення тривають дотепер.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 32 рази атакував позиції наших захисників. Шість боєзіткнень продовжуються дотепер. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ та Новоукраїнка.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак ворога у районах населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Запоріжжя, Комар та Мирне.
На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі атаки. Противник намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках сьогодні боєзіткнень не відбулося.
На Курському напрямку сьогодні відбулося 16 бойових зіткнень, три з них ще тривають. Крім того, ворог завдав одинадцять авіаційних ударів, скинув 23 КАБ та здійснив 101 артилерійський обстріл, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.
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