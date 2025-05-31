Что происходит на основных направлениях фронта — сводка Генштаба ВСУ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 31.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении враг наступательных действий с начала суток не проводил.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка, три боя продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев в сторону Карповки, Нового Мира, вблизи Грековки, Торского и Редкодуба. Пять боестолкновений продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Северском направлении враг атаковал в районах Григоровки и в сторону Верхнекаменского. В целом с начала суток произошло два боестолкновения: одно наши защитники успешно остановили, одно продолжается.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили один вражеский штурм в районе населенного пункта Белая Гора. В сторону Курдюмовки продолжается еще одно боестолкновение.