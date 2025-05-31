Что происходит на основных направлениях фронта — сводка Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. К настоящему времени количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 83.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны успешно сдерживают наступление российских войск на 83 боевых столкновениях.
- На главных направлениях фронта произошли серии атак и оборонительных действий, где украинские войска устойчиво держат оборону и наносят врагу потери.
- Вражеские силы совершили многочисленные атаки на позиции украинских войск на различных направлениях, включая Купянское и Лиманское направления.
Актуальная ситуация на фронте 31 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 31.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении враг наступательных действий с начала суток не проводил.
На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка, три боя продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев в сторону Карповки, Нового Мира, вблизи Грековки, Торского и Редкодуба. Пять боестолкновений продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
На Северском направлении враг атаковал в районах Григоровки и в сторону Верхнекаменского. В целом с начала суток произошло два боестолкновения: одно наши защитники успешно остановили, одно продолжается.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили один вражеский штурм в районе населенного пункта Белая Гора. В сторону Курдюмовки продолжается еще одно боестолкновение.
На Торецком направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений в районах населенного пункта Торецк. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и отразили 19 атак противника, три боестолкновения продолжаются.
На Новопавловском направлении произошло семь вражеских атак в районах Орехового, Зеленого Поля, Новополя и Свободного Поля.
На Гуляйпольском направлении авиационных ударов получили Малиновка, Гуляйполе и Полтавка.
Четыре вражеских атак успешно остановили Силы обороны на Ореховском направлении — захватчики пытались продвинуться вперед в сторону Павловки, Новоданиловки и вблизи Степного.
Сегодня на Приднепровском направлении враг нанес авиационные удары по населенному пункту Львова.
На Курском направлении украинские защитники отбили двенадцать атак противника, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес четырех авиационных ударов, сбросив одиннадцать управляемых бомб, и совершил 115 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
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