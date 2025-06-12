Генштаб обнародовал сведения об актуальной ситуации на фронте — 118 боев с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении наши защитники отбивают шестнадцать атак оккупантов вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоновка. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Краматорском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районе населённого пункта Белая Гора. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении противник проводил два наступательных действия в районах Серебрянки и Верхнекаменского.

В Лиманском направлении враг одиннадцать раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Надежда, Новый Мир, Ямполевка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголово. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в направлениях Песчаного и Новоплатоновки.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 32 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 19 атак противника. Авиаудары подвергся населенному пункту Казацкое.

В Новопавловском направлении враг двадцать дважды пытался прорвать оборону наших защитников. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг производил одно наступательное действие вблизи населенного пункта Малиновка, кроме того, нанес авиационных ударов по районам Новозлатополя и Млечного.

На Ореховском направлении украинские воины отразили три штурмовых действия врага в районе Новоандреевки и в сторону Павловки. Населенный пункт Верхняя Криница потерпел авиационные удары управляемыми бомбами.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.