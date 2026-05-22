Генштаб спростував цинічні заяви РФ про "удар ЗСУ по цивільних об’єктах" Луганщини
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб спростував цинічні заяви РФ про "удар ЗСУ по цивільних об’єктах" Луганщини

Генштаб ЗСУ
Рубікон

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували заяви російських пропагандистів про нібито ураження Силами оборони цивільних об’єктів на тимчасово окупованій території Луганської області.

Головні тези:

  • Генштаб спростував брехню РФ про удари по цивільних об'єктах на тимчасово окупованій території Луганської області.
  • ЗСУ завдали уражень об'єктам військової інфраструктури російського агресора, дотримуючись міжнародного гуманітарного права.

Генштаб спростував брехню РФ про удари по Старобільську

У російських медіа активно поширюється маніпулятивна інформація щодо нібито ураження Збройними Силами України об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території України.

Інформуємо, що Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктам, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.

У Генштабі зауважили, що в ніч на 22 травня 2026 року уражено низку об’єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу «Рубікон» у районі міста Старобільськ.

«Рубікон» — російський військовий спецпідрозділ «Центр перспективних безпілотних технологій», представники якого регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України.

Раніше нелегітимний президент Росії Володимир Путін цинічно наказав армії РФ підготувати “відповідь” за нібито удар ЗСУ по мирних у Старобільську.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР ліквідувало офіцерів з російського "Рубікону" — відео
ГУР
ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО показали ураження підрозділу "Рубікон" у Донецьку
ССО
ССО звітують про нові успішні удари
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила пункт управління російського "Рубікона"
Генштаб ЗСУ
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?