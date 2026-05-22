Генштаб спростував цинічні заяви РФ про "удар ЗСУ по цивільних об’єктах" Луганщини

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували заяви російських пропагандистів про нібито ураження Силами оборони цивільних об’єктів на тимчасово окупованій території Луганської області.

Генштаб спростував брехню РФ про удари по Старобільську

У російських медіа активно поширюється маніпулятивна інформація щодо нібито ураження Збройними Силами України об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території України.

Інформуємо, що Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктам, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.

У Генштабі зауважили, що в ніч на 22 травня 2026 року уражено низку об’єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу «Рубікон» у районі міста Старобільськ.

«Рубікон» — російський військовий спецпідрозділ «Центр перспективних безпілотних технологій», представники якого регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об'єктах на території України.

Раніше нелегітимний президент Росії Володимир Путін цинічно наказав армії РФ підготувати “відповідь” за нібито удар ЗСУ по мирних у Старобільську.