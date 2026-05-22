Генштаб опроверг циничные заявления РФ об "ударе ВСУ по гражданским объектам" Луганщины
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли заявления российских пропагандистов о якобы поражении Силами обороны гражданских объектов на временно оккупированной территории Луганской области.

Главные тезисы

  • Генштаб ВСУ опроверг заявления РФ о якобы поражении гражданских объектов в Луганской области.
  • Украинские вооруженные силы нанесли удар по объектам военной инфраструктуры агрессора, соблюдая нормы международного гуманитарного права.

Генштаб опроверг ложь РФ об ударах по Старобельску

В российских медиа активно распространяется манипулятивная информация о якобы поражении Вооруженными Силами Украины объектов гражданской инфраструктуры на временно оккупированной территории Украины.

Информируем, что Вооруженные Силы Украины наносят поражения по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны.

В Генштабе отметили, что в ночь на 22 мая 2026 г. поражен ряд объектов российского агрессора, среди которых нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живая сила противника, в том числе и один из штабов подразделения «Рубикон» в районе города Старобельск.

«Рубикон» — российское военное спецподразделение «Центр перспективных беспилотных технологий», представители которого регулярно наносят впечатления по мирному населению и гражданским объектам на территории Украины.

Ранее нелегитимный президент России Владимир Путин цинично приказал армии РФ подготовить "ответ" за якобы удар ВСУ по мирным в Старобельске.

