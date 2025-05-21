Генштаб ЗСУ спростував заяви Росії щодо припинення бойових дій на Курщині

ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання на Курщині — Генштаб

Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває.

Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику. Поширити

Загалом, за даними Генштабу, з початку операції на Курському напрямку противник втратив 63 402 військовослужбовців, з них 25 625 осіб убитими.

У полон взяли 971 воїна. Знищено або пошкоджено 5664 одиниць російського озброєння та військової техніки.

Також українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області РФ.