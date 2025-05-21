Генштаб ЗСУ спростував заяви Росії щодо припинення бойових дій на Курщині

Генеральний штаб ЗСУ 21 травня спростував заяви представників РФ щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ.
Головні тези:
- Генеральний штаб спростував заяви про завершення бойових дій на Курщині, підтвердивши продовження операції в прикордонних районах Курської області РФ.
- ЗСУ утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику на Курщині.
- Від початку операції українські військові здійснили значні успіхи: ворог втратив понад 63 тисячі військовослужбовців та понад 5 тисяч одиниць озброєння.
ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання на Курщині — Генштаб
Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває.
Загалом, за даними Генштабу, з початку операції на Курському напрямку противник втратив 63 402 військовослужбовців, з них 25 625 осіб убитими.
У полон взяли 971 воїна. Знищено або пошкоджено 5664 одиниць російського озброєння та військової техніки.
Також українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області РФ.
Раніше російські держагентства поширили інформацію, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін нібито відвідав Курську область РФ "вперше з моменту повного визволення регіону", хоча ЗСУ спростовували цю інформацію і повідомляли, що продовжують діяти на території цієї області Росії.
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