Генштаб ВСУ опроверг заявления России о прекращении боевых действий на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ опроверг заявления России о прекращении боевых действий на Курщине

Генштаб ВСУ
Курщина
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Генеральный штаб ВСУ 21 мая опроверг заявления представителей РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ.

Главные тезисы

  • Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления России о завершении боевых действий на Курщине.
  • Украинские военные продолжают операцию на Курщине, удерживая позиции и выполняя поставленные задачи.
  • С начала операции противник потерял более 63 тысяч военнослужащих и более 5 тысяч единиц вооружения.

ВСУ продолжают выполнять боевые задания на Курщине — Генштаб

Операция подразделений Сил обороны Украины по определенным направлениям в приграничных районах Курщины продолжается.

Хотя условия остаются сложными, украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику.

В общей сложности, по данным Генштаба, с начала операции на Курском направлении противник потерял 63 402 военнослужащих, из них 25 625 человек убиты.

В плен взяли 971 воин. Уничтожены или повреждены 5664 единиц российского вооружения и военной техники.

Также украинские подразделения продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области.

Ранее российские госагентства распространили информацию, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин якобы посетил Курскую область РФ "впервые с момента полного освобождения региона", хотя ВСУ опровергали эту информацию и сообщали, что продолжают действовать на территории этой области России.

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