Генштаб ВСУ опроверг заявления России о прекращении боевых действий на Курщине

Генеральный штаб ВСУ 21 мая опроверг заявления представителей РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ.

ВСУ продолжают выполнять боевые задания на Курщине — Генштаб

Операция подразделений Сил обороны Украины по определенным направлениям в приграничных районах Курщины продолжается.

Хотя условия остаются сложными, украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику. Поделиться

В общей сложности, по данным Генштаба, с начала операции на Курском направлении противник потерял 63 402 военнослужащих, из них 25 625 человек убиты.

В плен взяли 971 воин. Уничтожены или повреждены 5664 единиц российского вооружения и военной техники.

Также украинские подразделения продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области.