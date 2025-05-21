Генштаб ВСУ опроверг заявления России о прекращении боевых действий на Курщине

Генеральный штаб ВСУ 21 мая опроверг заявления представителей РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ.
Главные тезисы
- Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления России о завершении боевых действий на Курщине.
- Украинские военные продолжают операцию на Курщине, удерживая позиции и выполняя поставленные задачи.
- С начала операции противник потерял более 63 тысяч военнослужащих и более 5 тысяч единиц вооружения.
ВСУ продолжают выполнять боевые задания на Курщине — Генштаб
Операция подразделений Сил обороны Украины по определенным направлениям в приграничных районах Курщины продолжается.
В общей сложности, по данным Генштаба, с начала операции на Курском направлении противник потерял 63 402 военнослужащих, из них 25 625 человек убиты.
В плен взяли 971 воин. Уничтожены или повреждены 5664 единиц российского вооружения и военной техники.
Также украинские подразделения продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области.
Ранее российские госагентства распространили информацию, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин якобы посетил Курскую область РФ "впервые с момента полного освобождения региона", хотя ВСУ опровергали эту информацию и сообщали, что продолжают действовать на территории этой области России.
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