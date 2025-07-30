Генштаб звітував про актуальну ситуацію на 13 напрямках фронту

Оперативна інформація станом на 22:00 30.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 25 атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають. Від початку доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 310 артилерійських обстрілів, зокрема десять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка в бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Ольгівка, Ямпіль.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили вісім ворожих атак поблизу Серебрянки, Виїмки та Федорівки.