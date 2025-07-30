Генштаб отчитался об актуальной ситуации на 13 направлениях фронта

С начала этих суток произошло 159 боевых столкновений. Сегодня оккупанты нанесли пятьдесят авиационных ударов, применив 77 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1292 дронов-камикадзе и совершили 4162 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 159 боевых столкновений, в том числе 25 на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
- Российские войска совершили 50 авиационных ударов и применили 77 управляемых бомб.
- Украинские защитники успешно отразили атаки на Лиманском, Торецком и других направлениях, нанеся значительные потери противнику.
Актуальная ситуация на фронте 30 июля
Оперативная информация по состоянию на 22:00 30.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 25 атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются. С начала суток противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 310 артиллерийских обстрелов, в том числе десять — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.
На Купянском направлении противник совершил пять наступательных действий на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполевка в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Ольговка, Ямполь.
На Северском направлении наши защитники отразили восемь вражеских атак вблизи Серебрянки, Выемки и Федоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений. Захватчик пытался продвигаться в районах Временного Яра, Миньковка, Новомарково и в направлении Бондарного. Одно боестолкновение продолжается.
На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Белой Горы и Плещеевки. Наши воины остановили 12 наступательных действий врага, еще одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении захватнические подразделения 49 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Попов Яр, Федоровка, Новоэкономическое, Луч, Лысовка, Зверевка, Котлино, Удачное, Орехово, в направлении населенных пунктов Бойковка, Новопавловка, Покровск, Лиманское, Родинское.
Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 83 оккупанта, из них 59 — безвозвратно. Также уничтожен один мотоцикл и восемь беспилотных летательных аппаратов оккупантов.
На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Малиевка, Федоровка, Шевченко, Новополье.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорья.
Однажды атаковал агрессор на Ореховском направлении — оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении враг провел три безрезультатных атаки.
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