Генштаб отчитался об актуальной ситуации на 13 направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 22:00 30.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 25 атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются. С начала суток противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 310 артиллерийских обстрелов, в том числе десять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.

На Купянском направлении противник совершил пять наступательных действий на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполевка в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Ольговка, Ямполь.

На Северском направлении наши защитники отразили восемь вражеских атак вблизи Серебрянки, Выемки и Федоровки.