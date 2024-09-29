Геологи показали, як змінювалась Земля протягом 1,8 млрд років ― відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Геологи показали, як змінювалась Земля протягом 1,8 млрд років ― відео

Земля
Джерело:  UNILAD

Геологи відтворили модель процесу геологічних змін нашої планети протягом останніх 1,8 млрд років. 

Головні тези:

  • Геологи відтворили модель геологічних змін на Землі протягом 1,8 млрд років, що дозволило зрозуміти формування сучасних континентів.
  • Дослідження показало можливе підвищення температури на планеті через викид вуглекислого газу людством та його катастрофічні наслідки.
  • Масштабний звіт про історію змін клімату на Землі показав, що планета може потепліти більше, ніж очікувалося, через велику кількість вуглекислого газу в атмосфері.
  • За оцінками вчених, геологічні та кліматичні зміни на Землі можуть мати серйозний вплив на екосистему в найближчі тисячоліття.
  • Поєднання геологічних досліджень та комп'ютерних моделей дозволило вченим краще розуміти історію планети та передбачити майбутні зміни.

Що відомо про зміни, які відбулись на Землі протягом останніх 1,8 млрд років

Зазначається, що метою роботи науковців є бажання зрозуміти, як геологічна активність і зсуви тектонічних плит призвели до формування добре відомих нам за нинішньою формою континентів.

Геологи зазначають, що це дуже складне завдання, оскільки протягом останніх 4,5 млрд років вигляд Землі постійно змінюється.

Відеомодель опублікували разом із дослідницькою статтею. Воно починається з відомих нам видів, перші ніж материки повертаються до Пангеї, яка була близько 200 мільйонів років тому, коли існував єдиний суперконтинент.

Також видно як при цьому маси суші рухаються по всій поверхні.

Для свого моделювання вчені використовували раніше опубліковані карти, а також інформацію, отриману під час відкриття тектонічних басейнів, вивержень вулканів і віку.

Що відомо про вплив кліматичних змін на екосистему на Землі

Група науковців представила масштабний звіт щодо історії змін клімату на Землі із поєднанням із геологічними дослідженнями та комп'ютерними моделями. 

Створені моделі змін клімату у минулому виявились не такими загрозливими як у попередніх дослідженнях.

За оцінками науковців, з урахуванням тієї кількості вуглекислого газу, який наразі викидається людством в атмосферу, температура може підвищитись більше, ніж очікувалось протягом наступних кількох тисяч років.

Ми не говоримо, що вона негайно потеплішає. Але в довгостроковій перспективі планета, найімовірніше, стане теплішою, ніж ми думали раніше, — зазначає провідна авторка дослідження, аналітик з кліматичних досліджень Національного інституту водних і атмосферних досліджень у Новій Зеландії Емілі Дж. Джадд.

За її словами, люди стрімко викидають в атмосферу такі обсяги вуглекислого газу, близько 40 млрд тонн на рік, що це призведе до більш катастрофічних наслідків, ніж поступові геологічні зміни у минулому.

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