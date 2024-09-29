Геологи воспроизвели модель процесса геологических изменений нашей планеты за последние 1,8 млрд лет.
Главные тезисы
- Модель геологических изменений на Земле за 1,8 млрд лет помогла понять процесс формирования современных континентов.
- Исследование показало, что увеличение уровня углекислого газа в атмосфере может повлечь за собой более серьезные изменения климата, чем ожидалось.
- Геологические и климатические изменения за последние миллиарды лет могут серьезно повлиять на экосистему в ближайшие тысячелетия.
- Сочетание геологических исследований с компьютерными моделями позволяет ученым прогнозировать будущие изменения на Земле.
- Важное направление работы ученых - понимание влияния геологической активности на формирование современных континентов и изучение истории климата для прогнозирования будущих изменений.
Что известно об изменениях, произошедших на Земле за последние 1,8 млрд лет
Отмечается, что целью работы ученых является желание понять, как геологическая активность и оползни тектонических плит привели к формированию хорошо известных нам по нынешней форме континентов.
Геологи отмечают, что это очень сложная задача, поскольку за последние 4,5 млрд лет вид Земли постоянно меняется.
Видеомодель была опубликована вместе с исследовательской статьей. Оно начинается с известных нам видов, прежде чем материки возвращаются в Пангею, которая была около 200 миллионов лет назад, когда существовал единственный суперконтинент.
Также видно как при этом массы суши двигаются по всей поверхности.
Для своего моделирования ученые использовали ранее опубликованные карты, а также информацию, полученную при открытии тектонических бассейнов, извержений вулканов и возраста.
Что известно о влиянии климатических изменений на экосистему на Земле
Группа ученых представила масштабный отчет по истории изменений климата на Земле с сочетанием геологических исследований и компьютерных моделей.
Созданные модели изменений климата в прошлом оказались не столь угрожающими как в предыдущих исследованиях.
По оценкам ученых, с учетом того количества углекислого газа, который выбрасывается человечеством в атмосферу, температура может повыситься больше, чем ожидалось в течение следующих нескольких тысяч лет.
По ее словам, люди стремительно выбрасывают в атмосферу такие объемы углекислого газа, около 40 млрд тонн в год, что приведет к более катастрофическим последствиям, чем постепенные геологические изменения в прошлом.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-