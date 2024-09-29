Геологи показали, как изменялась Земля в течение 1,8 млрд лет ― видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Геологи показали, как изменялась Земля в течение 1,8 млрд лет ― видео

Земля
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Источник:  UNILAD

Геологи воспроизвели модель процесса геологических изменений нашей планеты за последние 1,8 млрд лет.

Главные тезисы

  • Модель геологических изменений на Земле за 1,8 млрд лет помогла понять процесс формирования современных континентов.
  • Исследование показало, что увеличение уровня углекислого газа в атмосфере может повлечь за собой более серьезные изменения климата, чем ожидалось.
  • Геологические и климатические изменения за последние миллиарды лет могут серьезно повлиять на экосистему в ближайшие тысячелетия.
  • Сочетание геологических исследований с компьютерными моделями позволяет ученым прогнозировать будущие изменения на Земле.
  • Важное направление работы ученых - понимание влияния геологической активности на формирование современных континентов и изучение истории климата для прогнозирования будущих изменений.

Что известно об изменениях, произошедших на Земле за последние 1,8 млрд лет

Отмечается, что целью работы ученых является желание понять, как геологическая активность и оползни тектонических плит привели к формированию хорошо известных нам по нынешней форме континентов.

Геологи отмечают, что это очень сложная задача, поскольку за последние 4,5 млрд лет вид Земли постоянно меняется.

Видеомодель была опубликована вместе с исследовательской статьей. Оно начинается с известных нам видов, прежде чем материки возвращаются в Пангею, которая была около 200 миллионов лет назад, когда существовал единственный суперконтинент.

Также видно как при этом массы суши двигаются по всей поверхности.

Для своего моделирования ученые использовали ранее опубликованные карты, а также информацию, полученную при открытии тектонических бассейнов, извержений вулканов и возраста.

Что известно о влиянии климатических изменений на экосистему на Земле

Группа ученых представила масштабный отчет по истории изменений климата на Земле с сочетанием геологических исследований и компьютерных моделей.

Созданные модели изменений климата в прошлом оказались не столь угрожающими как в предыдущих исследованиях.

По оценкам ученых, с учетом того количества углекислого газа, который выбрасывается человечеством в атмосферу, температура может повыситься больше, чем ожидалось в течение следующих нескольких тысяч лет.

Мы не говорим, что она немедленно потеплеет. Но в долгосрочной перспективе планета, скорее всего, станет теплее, чем мы думали ранее, отмечает ведущий автор исследования, аналитик по климатическим исследованиям Национального института водных и атмосферных исследований в Новой Зеландии Эмили Дж. Джадд.

По ее словам, люди стремительно выбрасывают в атмосферу такие объемы углекислого газа, около 40 млрд тонн в год, что приведет к более катастрофическим последствиям, чем постепенные геологические изменения в прошлом.

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