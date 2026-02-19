Гераскевич оскаржить у суді рішення МОК про свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026

Команда українського скелетоніста Владислава Гераскевича звертатиметься до суду після рішення Міжнародного олімпійського комітету про його дискваліфікацію, яке спортсмен назвав "проросійською грою".
Головні тези:
- Гераскевич і його команда оскаржують рішення МОК про його дискваліфікацію з Олімпіади-2026.
- Скелетоніст вважає це рішення несправедливим та назвав його 'проросійською грою'.
- Український спортсмен і його представники готуються до судових тяжб у Швейцарії, щоб захистити свої права.
Гераскевич подав позов проти МОК до суду Швейцарії
Про це Гераскевич і спортивний юрист Євген Пронін сказали на брифінгу в Києві.
Скелетоніст, якому МОК заборонив виступати на Олімпіаді у "шоломі пам'яті" із портретами загиблих під час війни спортсмени, заявив:
Колишній в.о. президента Федерації легкої атлетики України, спортивний юрист Євген Пронін нагадав, що Спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК щодо його дискваліфікації на Олімпійських іграх. Протягом наступних 30 днів Україна має право на юридичну відповідь.
Цей суд не має звичної для нас апеляції та касації. Тут у нас є можливість звертатися до Федерального суду Швейцарії. У нас є команда європейських юристів, які готові допомогти. Щоб представляти інтереси у швейцарській юрисдикції, нам потрібні фахівці, які мають відповідні дозволи та відповідну кваліфікацію.
Гераскевич вважає свою дискваліфікацію на Олімпіаді несправедливою і назвав рішення МОК "проросійською грою".
МОК дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед початком змагань на зимових Олімпійських іграх в Італії через те, що він вийшов на старт у шоломі з портретами 24 українських спортсменів, які загинули під час війни. У своєму рішенні МОК послався на статтю Олімпійської хартії, яка забороняє політичні демонстрації на спортивних об’єктах.
