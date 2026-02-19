Гераскевич оскаржить у суді рішення МОК про свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026

Команда українського скелетоніста Владислава Гераскевича звертатиметься до суду після рішення Міжнародного олімпійського комітету про його дискваліфікацію, яке спортсмен назвав "проросійською грою".

Гераскевич подав позов проти МОК до суду Швейцарії

Про це Гераскевич і спортивний юрист Євген Пронін сказали на брифінгу в Києві.

Скелетоніст, якому МОК заборонив виступати на Олімпіаді у "шоломі пам'яті" із портретами загиблих під час війни спортсмени, заявив:

Хоч МОК їх і зрадив, я їх не зраджу. Ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Я переконаний, що ці спортсмени мають право знаходитись на цьому шоломі. Вони мали право бути там під час змагань. У майбутньому вони там ще будуть. Поширити

Колишній в.о. президента Федерації легкої атлетики України, спортивний юрист Євген Пронін нагадав, що Спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК щодо його дискваліфікації на Олімпійських іграх. Протягом наступних 30 днів Україна має право на юридичну відповідь.

Цей суд не має звичної для нас апеляції та касації. Тут у нас є можливість звертатися до Федерального суду Швейцарії. У нас є команда європейських юристів, які готові допомогти. Щоб представляти інтереси у швейцарській юрисдикції, нам потрібні фахівці, які мають відповідні дозволи та відповідну кваліфікацію.

Гераскевич вважає свою дискваліфікацію на Олімпіаді несправедливою і назвав рішення МОК "проросійською грою".

Зараз я можу проаналізувати та сказати, що всі куточки світу побачили, як система МОК підіграє Росії. Ми змогли розсунути ті куліси, за якими велася проросійська гра МОКом. Я дуже радий, що після того, як це відкрилося, багато країн не стояли осторонь, а вступилися за нас. Багато спортсменів писали та говорили про це в інтерв’ю. Поширити

МОК дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед початком змагань на зимових Олімпійських іграх в Італії через те, що він вийшов на старт у шоломі з портретами 24 українських спортсменів, які загинули під час війни. У своєму рішенні МОК послався на статтю Олімпійської хартії, яка забороняє політичні демонстрації на спортивних об’єктах.