Гераскевич обжалует в суде решение МОК о своей дисквалификации на Олимпиаде-2026

Команда украинского скелетониста Владислава Гераскевича будет обращаться в суд после решения Международного олимпийского комитета о дисквалификации, которое спортсмен назвал "пророссийской игрой".

Гераскевич подал иск против МОК в суд Швейцарии

Об этом Гераскевич и спортивный юрист Евгений Пронин сказали на брифинге в Киеве.

Скелетонист, которому МОК запретил выступать на Олимпиаде в "шлеме памяти" с портретами погибших во время войны спортсмены, заявил:

Хотя МОК их и предал, я их не предаю. Мы будем продолжать нашу борьбу. Я уверен, что эти спортсмены имеют право находиться на этом шлеме. Они имели право быть там во время соревнований. В будущем они там еще будут. Поделиться

Бывший и. президента Федерации легкой атлетики Украины, спортивный юрист Евгений Пронин напомнил, что Спортивный арбитражный суд отклонил иск Гераскевича против МОК по поводу его дисквалификации на Олимпийских играх. В течение следующих 30 дней Украина имеет право на юридический ответ.

У этого суда нет привычной для нас апелляции и кассации. Здесь у нас есть возможность обращаться в Федеральный суд Швейцарии. У нас есть команда европейских юристов, готовых помочь. Чтобы представлять интересы в швейцарской юрисдикции, нам нужны специалисты, имеющие соответствующие разрешения и квалификацию.

Гераскевич считает свою дисквалификацию на Олимпиаде несправедливой и назвал решение МОК "пророссийской игрой".

Сейчас я могу проанализировать и сказать, что все уголки мира увидели, как система МОК подыгрывает России. Мы смогли раздвинуть те кулисы, по которым велась пророссийская игра МОК. Я очень рад, что после того, как это открылось, многие страны не стояли в стороне, а вступились за нас. Многие спортсмены писали и говорили об этом в интервью. Поделиться

МОК дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича перед началом соревнований на зимних Олимпийских играх в Италии из-за того, что он вышел на старт в шлеме с портретами 24 украинских спортсменов, погибших во время войны. В своем решении МОК сослался на статью Олимпийской хартии, запрещающую политические демонстрации на спортивных объектах.