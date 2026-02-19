Гераскевич обжалует в суде решение МОК о своей дисквалификации на Олимпиаде-2026

Команда украинского скелетониста Владислава Гераскевича будет обращаться в суд после решения Международного олимпийского комитета о дисквалификации, которое спортсмен назвал "пророссийской игрой".
Главные тезисы
- Владислав Гераскевич и его команда обжалуют решение МОК о дисквалификации на Олимпиаде-2026, считая его несправедливым.
- Гераскевич подал иск против МОК в суд Швейцарии, где готовится к судебным тяжбам для защиты своих прав.
Гераскевич подал иск против МОК в суд Швейцарии
Об этом Гераскевич и спортивный юрист Евгений Пронин сказали на брифинге в Киеве.
Скелетонист, которому МОК запретил выступать на Олимпиаде в "шлеме памяти" с портретами погибших во время войны спортсмены, заявил:
Бывший и. президента Федерации легкой атлетики Украины, спортивный юрист Евгений Пронин напомнил, что Спортивный арбитражный суд отклонил иск Гераскевича против МОК по поводу его дисквалификации на Олимпийских играх. В течение следующих 30 дней Украина имеет право на юридический ответ.
У этого суда нет привычной для нас апелляции и кассации. Здесь у нас есть возможность обращаться в Федеральный суд Швейцарии. У нас есть команда европейских юристов, готовых помочь. Чтобы представлять интересы в швейцарской юрисдикции, нам нужны специалисты, имеющие соответствующие разрешения и квалификацию.
Гераскевич считает свою дисквалификацию на Олимпиаде несправедливой и назвал решение МОК "пророссийской игрой".
МОК дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича перед началом соревнований на зимних Олимпийских играх в Италии из-за того, что он вышел на старт в шлеме с портретами 24 украинских спортсменов, погибших во время войны. В своем решении МОК сослался на статью Олимпийской хартии, запрещающую политические демонстрации на спортивных объектах.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-