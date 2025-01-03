В селі Мукуку на півдні Кенії зафіксували падіння великого металевого кільця, яке за попередньою інформацією, може бути частиною космічного сміття.
Головні тези:
- У селі Мукуку на півдні Кенії впало велике металеве кільце, яке може бути фрагментом космічного об'єкта.
- Представники космічного агентства Кенії повідомляють про падіння кільця діаметром 2,5 метра і вагою близько 500 кг.
- Експерти висловлюють сумніви в тому, що кільце належить до уламків від ракети, запевняючи, що це може бути інший об'єкт.
- Підкреслюється, що більшість уламків ракет згорають при вході в атмосферу, але інциденти подібного роду все ж трапляються.
- Зауважено, що немає однозначних відомостей щодо точного походження та призначення кільця, що впало на село в Кенії.
Що відомо про падіння великого металевого кільця на село у Кенії
За інформацією представників космічного агентства Кенії, жителі села стали свідками падіння “червоного і гарячого кільця”, яке, скоріш за все, є частиною ракети.
Інцидент відбувся 30 грудня.
Підкреслюється, що уламки ракет мають згорати при вході в атмосферу Землі, або падати на незаселених територіях, зокрема, в океани.
Що кажуть аналітики
Між тим експерт з космосу Джонатан МакДауелл, який займається спостереженнями за ракетами, підкреслив, що космічне агентство Кенії може помилятись щодо належності цього кільця до уламків від ракети.
Він зазначив, що уламки не можуть належати ракетному прискорювачу шаттла.
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