Гігантське металеве кільце просто з неба впало на село у Кенії — відео
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Гігантське металеве кільце просто з неба впало на село у Кенії — відео

Металеве кільце впало з неба на село у Кенії
Джерело:  The Independent

В селі Мукуку на півдні Кенії зафіксували падіння великого металевого кільця, яке за попередньою інформацією, може бути частиною космічного сміття.

Головні тези:

  • У селі Мукуку на півдні Кенії впало велике металеве кільце, яке може бути фрагментом космічного об'єкта.
  • Представники космічного агентства Кенії повідомляють про падіння кільця діаметром 2,5 метра і вагою близько 500 кг.
  • Експерти висловлюють сумніви в тому, що кільце належить до уламків від ракети, запевняючи, що це може бути інший об'єкт.
  • Підкреслюється, що більшість уламків ракет згорають при вході в атмосферу, але інциденти подібного роду все ж трапляються.
  • Зауважено, що немає однозначних відомостей щодо точного походження та призначення кільця, що впало на село в Кенії.

Що відомо про падіння великого металевого кільця на село у Кенії

За інформацією представників космічного агентства Кенії, жителі села стали свідками падіння “червоного і гарячого кільця”, яке, скоріш за все, є частиною ракети.

Інцидент відбувся 30 грудня.

Агентство хоче пояснити, що об'єкт, металеве кільце діаметром 2,5 метра і вагою близько 500 кг, є фрагментом космічного об'єкта. Попередні оцінки вказують на те, що об'єкт, який впав, є розділовим кільцем від ракети-носія, — йдеться у заяві.

Підкреслюється, що уламки ракет мають згорати при вході в атмосферу Землі, або падати на незаселених територіях, зокрема, в океани.

У космосі багато уламків, і ніхто не може бути на 100 відсотків впевненим, який з них де впаде. Однак більшість уламків згорає в атмосфері, і подібні інциденти трапляються вкрай рідко, — підкреслили у космічному агентстві країни.

Що кажуть аналітики

Між тим експерт з космосу Джонатан МакДауелл, який займається спостереженнями за ракетами, підкреслив, що космічне агентство Кенії може помилятись щодо належності цього кільця до уламків від ракети.

Він зазначив, що уламки не можуть належати ракетному прискорювачу шаттла.

Абсолютно неможливо. SRB ніколи не досягали орбіти і не були "в небі" з 2011 року. Я не переконаний, що це не з літака. Не бачу очевидних доказів нагрівання при вході в атмосферу, — зазначає дослідник з Гарвардського Смітсонівського центру астрофізики.

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