В селі Мукуку на півдні Кенії зафіксували падіння великого металевого кільця, яке за попередньою інформацією, може бути частиною космічного сміття.

Що відомо про падіння великого металевого кільця на село у Кенії

За інформацією представників космічного агентства Кенії, жителі села стали свідками падіння “червоного і гарячого кільця”, яке, скоріш за все, є частиною ракети.

Інцидент відбувся 30 грудня.

Агентство хоче пояснити, що об'єкт, металеве кільце діаметром 2,5 метра і вагою близько 500 кг, є фрагментом космічного об'єкта. Попередні оцінки вказують на те, що об'єкт, який впав, є розділовим кільцем від ракети-носія, — йдеться у заяві. Поширити

Підкреслюється, що уламки ракет мають згорати при вході в атмосферу Землі, або падати на незаселених територіях, зокрема, в океани.

У космосі багато уламків, і ніхто не може бути на 100 відсотків впевненим, який з них де впаде. Однак більшість уламків згорає в атмосфері, і подібні інциденти трапляються вкрай рідко, — підкреслили у космічному агентстві країни. Поширити

Що кажуть аналітики

Між тим експерт з космосу Джонатан МакДауелл, який займається спостереженнями за ракетами, підкреслив, що космічне агентство Кенії може помилятись щодо належності цього кільця до уламків від ракети.

Він зазначив, що уламки не можуть належати ракетному прискорювачу шаттла.