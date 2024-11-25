Науковці планують оснастити космічні апарати ядерними двигунами
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці планують оснастити космічні апарати ядерними двигунами

Космічний апарат
Джерело:  online.ua

Як зазначають представники Європейського космічного агентства, консорціум компаній завершив перший етап 11-річного проєкту із запуску у космос першого апарату з ядерним двигуном. 

Головні тези:

  • Ядерні двигуни для космічних апаратів є більш ефективними у порівнянні з класичними рушійними системами через високу потужність.
  • Плани запустити апарати з ядерними двигунами у космос після 2030 року відкривають нові можливості для досліджень у космосі.
  • Компанії та організації, такі як Lockheed Martin, NASA та Rolls Royce, активно розробляють технології ядерних двигунів для космічних апаратів.
  • Проекти, як DRACO та JETSON, спрямовані на створення демонстраційних ракет та технологій для космічних місій з використанням ядерної енергії.
  • NASA активно вивчає інноваційні концепції, такі як плазмові ракети на енергії поділу, для поліпшення космічних місій та досліджень у Сонячній системі.

У чому переваги ядерних двигунів над реактивними

Зазначається, що на початковому етапі мова йде про космічний буксир з ядерним двигуном RocketRoll, який буде першопроходцем серед космічних апаратів, розрахованих на довготривалі місії.

Одним з найбільших недоліків ракетного палива є необхідність значної кількості місця для нього безпосередньо у космічному апараті. Після того, як паливо повністю вичерпується апарат починає дрейфувати у космосі.

Компанії у всьому світі працюють над створенням космічних апаратів з ядерними двигунами
Космічний апарат NASA

Ядерний двигун може бути в кілька разів ефективнішим за найефективніший хімічний двигун або перевищувати електричну потужність, обмежену сонячною енергією, таким чином дозволяючи проводити дослідження там, де жодна інша технологія не може, — пояснюють представники ESA Commercialization Gateway.

Очікується, що на початковому етапі RocketRoll займатиметься дослідженнями переваг використання буксира на ядерному паливі порівняно із класичними рушійними системами для складних місій.

Розробники припускають, що технологію можна буде використати на поверхні Марсу або Місяця для живлення майбутніх колоній або роботизованих систем, які досліджують простори Сонячної системи.

Які проєкти наразі працюють у цьому напрямку

  • У 2023 році Пентагон уклав з Lockheed Martin контракт на 33,7 мільйона доларів на розробку ядерних рушійних технологій в рамках програми Joint Emerging Technology Supplying On-Orbit Nuclear, JETSON.

  • Минулого року NASA і DARPA звернулися до аерокосмічного підрядника з проханням допомогти у розробці DRACO, або Демонстраційної ракети для гнучких циркулярних операцій, яка працюватиме на ядерній енергії, що генерується розщепленням.

  • Компанія Rolls Royce оголосила про прогрес у створенні прототипу ядерного двигуна.

  • Цього року програма NASA "Інноваційні перспективні концепції" (NIAC) обрала імпульсну плазмову ракету, що працює на енергії поділу, як одну з шести концепцій місії.

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