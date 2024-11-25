Як зазначають представники Європейського космічного агентства, консорціум компаній завершив перший етап 11-річного проєкту із запуску у космос першого апарату з ядерним двигуном.

У чому переваги ядерних двигунів над реактивними

Зазначається, що на початковому етапі мова йде про космічний буксир з ядерним двигуном RocketRoll, який буде першопроходцем серед космічних апаратів, розрахованих на довготривалі місії.

Одним з найбільших недоліків ракетного палива є необхідність значної кількості місця для нього безпосередньо у космічному апараті. Після того, як паливо повністю вичерпується апарат починає дрейфувати у космосі.

Космічний апарат NASA

Ядерний двигун може бути в кілька разів ефективнішим за найефективніший хімічний двигун або перевищувати електричну потужність, обмежену сонячною енергією, таким чином дозволяючи проводити дослідження там, де жодна інша технологія не може, — пояснюють представники ESA Commercialization Gateway. Поширити

Очікується, що на початковому етапі RocketRoll займатиметься дослідженнями переваг використання буксира на ядерному паливі порівняно із класичними рушійними системами для складних місій.

Розробники припускають, що технологію можна буде використати на поверхні Марсу або Місяця для живлення майбутніх колоній або роботизованих систем, які досліджують простори Сонячної системи.

Які проєкти наразі працюють у цьому напрямку