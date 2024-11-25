Ученые планируют оснастить космические аппараты ядерными двигателями
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые планируют оснастить космические аппараты ядерными двигателями

Космический аппарат
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Источник:  online.ua

Как отмечают представители Европейского космического агентства, консорциум компаний завершил первый этап 11-летнего проекта по запуску в космос первого аппарата с ядерным двигателем.

Главные тезисы

  • Ядерные двигатели для космических аппаратов обладают высокой мощностью и эффективностью по сравнению с классическими системами.
  • Проекты, такие как DRACO и JETSON, разрабатывают демонстрационные ракеты и технологии с использованием ядерной энергии для космических миссий.
  • NASA и компании, включая Lockheed Martin и Rolls Royce, активно работают над созданием и развитием ядерных двигателей для космических аппаратов.
  • Планы запустить аппараты с ядерными двигателями в космос после 2030 года открывают новые возможности для исследований в космосе, включая миссии на Марс и Луну.
  • Использование ядерных двигателей позволит проводить исследования в тех местах, где другие технологии не могут быть эффективно использованы, как подсказывают представители ESA Commercialization Gateway.

В чем преимущества ядерных двигателей над реактивными

Отмечается , что на начальном этапе речь идет о космическом буксире с ядерным двигателем RocketRoll, который станет первопроходцем среди космических аппаратов, рассчитанных на долговременные миссии.

Одним из самых больших недостатков ракетного топлива является необходимость значительного количества места для него непосредственно в космическом аппарате. После того, как топливо полностью иссякает, аппарат начинает дрейфовать в космосе.

Компании по всему миру работают над созданием космических аппаратов с ядерными двигателями
Космический аппарат NASA

Ядерный двигатель может быть в несколько раз эффективнее самого эффективного химического двигателя или превышать электрическую мощность, ограниченную солнечной энергией, таким образом позволяя проводить исследования там, где никакая другая технология не может, — объясняют представители ESA Commercialization Gateway.

Ожидается, что на начальном этапе RocketRoll будет заниматься исследованиями преимуществ использования буксира на ядерном топливе по сравнению с классическими движущими системами для сложных миссий.

Разработчики предполагают, что технологию можно использовать на поверхности Марса или Луны для питания будущих колоний или роботизированных систем, исследующих пространства Солнечной системы.

Какие проекты сейчас работают в этом направлении

  • В 2023 году Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на 33,7 миллиона долларов на разработку ядерных движущих технологий в рамках программы Joint Emerging Technology Supplying On-Orbit Nuclear, JETSON.

  • В прошлом году NASA и DARPA обратились к аэрокосмическому подрядчику с просьбой помочь в разработке DRACO, или Демонстрационной ракеты для гибких циркулярных операций, которая будет работать на генерируемой расщеплением ядерной энергии.

  • Компания Rolls Royce объявила о прогрессе в создании прототипа ядерного двигателя.

  • В этом году программа NASA "Инновационные перспективные концепции" (NIAC) выбрала импульсную плазменную ракету, работающую на энергии разделения, как одну из шести концепций миссии.

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