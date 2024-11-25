Как отмечают представители Европейского космического агентства, консорциум компаний завершил первый этап 11-летнего проекта по запуску в космос первого аппарата с ядерным двигателем.

В чем преимущества ядерных двигателей над реактивными

Отмечается , что на начальном этапе речь идет о космическом буксире с ядерным двигателем RocketRoll, который станет первопроходцем среди космических аппаратов, рассчитанных на долговременные миссии.

Одним из самых больших недостатков ракетного топлива является необходимость значительного количества места для него непосредственно в космическом аппарате. После того, как топливо полностью иссякает, аппарат начинает дрейфовать в космосе.

Космический аппарат NASA

Ядерный двигатель может быть в несколько раз эффективнее самого эффективного химического двигателя или превышать электрическую мощность, ограниченную солнечной энергией, таким образом позволяя проводить исследования там, где никакая другая технология не может, — объясняют представители ESA Commercialization Gateway. Поделиться

Ожидается, что на начальном этапе RocketRoll будет заниматься исследованиями преимуществ использования буксира на ядерном топливе по сравнению с классическими движущими системами для сложных миссий.

Разработчики предполагают, что технологию можно использовать на поверхности Марса или Луны для питания будущих колоний или роботизированных систем, исследующих пространства Солнечной системы.

Какие проекты сейчас работают в этом направлении