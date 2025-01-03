Гигантское металлическое кольцо прямо с неба упало на деревню в Кении — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Гигантское металлическое кольцо прямо с неба упало на деревню в Кении — видео

Металлическое кольцо упало с неба на деревню в Кении
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Источник:  The Independent

В селе Мукуку на юге Кении зафиксировали падение большого металлического кольца, которое, по предварительной информации, может быть частью космического мусора.

Главные тезисы

  • Большое металлическое кольцо упало в Кении и вызвало интерес у местных жителей и представителей космического агентства.
  • Предварительные оценки указывают на то, что упавшее кольцо может быть фрагментом космического объекта, но не обязательно от ракеты. 
  • Согласно аналитикам, сомнения вызывает принадлежность объекта к обломкам ракеты, исследования продолжаются для выяснения его происхождения. 
  • Эксперты указывают на редкость подобных инцидентов и на то, что обломки ракет обычно сгорают в атмосфере или падают на необитаемые участки.
  • Ведущий астрофизик отмечает, что предположение о происхождении кольца от ракеты может быть ошибочным и требует дальнейших исследований и подтверждений. 

Что известно о падении большого металлического кольца на деревню в Кении

По информации представителей космического агентства Кении, жители села стали свидетелями падения "красного и горячего кольца", которое, скорее всего, является частью ракеты.

Инцидент произошел 30 декабря.

Агентство хочет объяснить, что объект, металлическое кольцо диаметром 2,5 метра и весом около 500 кг, является фрагментом космического объекта. Предварительные оценки указывают на то, что упавший объект является разделительным кольцом от ракеты-носителя. , — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что обломки ракет должны сгорать при входе в атмосферу Земли или падать на необитаемых территориях, в частности, в океаны.

В космосе много обломков, и никто не может быть на 100 процентов уверен, какой из них упадет. Однако большинство обломков сгорает в атмосфере, и подобные инциденты случаются крайне редко, — подчеркнули в космическом агентстве страны.

Что говорят аналитики

Между тем эксперт из космоса Джонатан МакДауэлл, занимающийся наблюдениями за ракетами, подчеркнул, что космическое агентство Кении может ошибаться в принадлежности этого кольца к обломкам от ракеты.

Он отметил, что обломки не могут принадлежать ракетному ускорителю шаттла.

Совершенно невозможно. SRB никогда не достигали орбиты и не были "в небе" с 2011 года. Я не уверен, что это не из самолета. Не вижу очевидных доказательств нагревания при входе в атмосферу, — отмечает исследователь из Гарвардского Смитсоновского центра астрофизики.

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