В селе Мукуку на юге Кении зафиксировали падение большого металлического кольца, которое, по предварительной информации, может быть частью космического мусора.
Главные тезисы
- Большое металлическое кольцо упало в Кении и вызвало интерес у местных жителей и представителей космического агентства.
- Предварительные оценки указывают на то, что упавшее кольцо может быть фрагментом космического объекта, но не обязательно от ракеты.
- Согласно аналитикам, сомнения вызывает принадлежность объекта к обломкам ракеты, исследования продолжаются для выяснения его происхождения.
- Эксперты указывают на редкость подобных инцидентов и на то, что обломки ракет обычно сгорают в атмосфере или падают на необитаемые участки.
- Ведущий астрофизик отмечает, что предположение о происхождении кольца от ракеты может быть ошибочным и требует дальнейших исследований и подтверждений.
Что известно о падении большого металлического кольца на деревню в Кении
По информации представителей космического агентства Кении, жители села стали свидетелями падения "красного и горячего кольца", которое, скорее всего, является частью ракеты.
Инцидент произошел 30 декабря.
Подчеркивается, что обломки ракет должны сгорать при входе в атмосферу Земли или падать на необитаемых территориях, в частности, в океаны.
Что говорят аналитики
Между тем эксперт из космоса Джонатан МакДауэлл, занимающийся наблюдениями за ракетами, подчеркнул, что космическое агентство Кении может ошибаться в принадлежности этого кольца к обломкам от ракеты.
Он отметил, что обломки не могут принадлежать ракетному ускорителю шаттла.
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