В селе Мукуку на юге Кении зафиксировали падение большого металлического кольца, которое, по предварительной информации, может быть частью космического мусора.

Что известно о падении большого металлического кольца на деревню в Кении

По информации представителей космического агентства Кении, жители села стали свидетелями падения "красного и горячего кольца", которое, скорее всего, является частью ракеты.

Инцидент произошел 30 декабря.

Агентство хочет объяснить, что объект, металлическое кольцо диаметром 2,5 метра и весом около 500 кг, является фрагментом космического объекта. Предварительные оценки указывают на то, что упавший объект является разделительным кольцом от ракеты-носителя. , — говорится в заявлении. Поделиться

Подчеркивается, что обломки ракет должны сгорать при входе в атмосферу Земли или падать на необитаемых территориях, в частности, в океаны.

В космосе много обломков, и никто не может быть на 100 процентов уверен, какой из них упадет. Однако большинство обломков сгорает в атмосфере, и подобные инциденты случаются крайне редко, — подчеркнули в космическом агентстве страны. Поделиться

Что говорят аналитики

Между тем эксперт из космоса Джонатан МакДауэлл, занимающийся наблюдениями за ракетами, подчеркнул, что космическое агентство Кении может ошибаться в принадлежности этого кольца к обломкам от ракеты.

Он отметил, что обломки не могут принадлежать ракетному ускорителю шаттла.