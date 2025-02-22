Гігантські карстові провалля у бразильському Бурітікупу загрожують сотням будинків — відео
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Гігантські карстові провалля у бразильському Бурітікупу загрожують сотням будинків — відео

провалля
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Джерело:  The Guardian

Влада бразильського міста Бурітікупу в Амазонії оголосила надзвичайний стан через величезні карстові провалля, які загрожують сотням будинків.

Головні тези:

  • У Бурітікупу, місті в Амазонії, карстові провалля погрожують сотням будинків.
  • Проблема росту прірви є результатом недостатнього планування будівельних робіт та вирубування лісів упродовж 30 років.
  • Сильні дощі в регіоні поглиблюють проблему розширення провалля і загострюють ситуацію у місті.

Місто в Бразилії може впасти у провалля

У Бурітікупу, населення якого становить 55 тисяч, близько 1200 осіб можуть втратити свої домівки через прірву, яка розширюється. Кілька будинків уже зруйновані.

У заяві міської влади наголошується, що провалля за останні кілька місяців збільшуються «в геометричній прогресії, значно наблизившись до житлових будинків».

Ця ситуація є наслідком 30-річної проблеми в місті, де дощі розмивають піщані ґрунти, неналежно сплановані будівельні роботи і вирубування лісів. Проблема особливо загострюється у періоди сильних дощів, які спостерігаються в регіоні нині.

Секретар із питань громадських робіт міста Бурітікупу інженер Лукас Консейсао заявив, що муніципалітет не в змозі знайти рішення для розв'язання проблеми.

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