Гігантські карстові провалля у бразильському Бурітікупу загрожують сотням будинків — відео

Влада бразильського міста Бурітікупу в Амазонії оголосила надзвичайний стан через величезні карстові провалля, які загрожують сотням будинків.

Місто в Бразилії може впасти у провалля

У Бурітікупу, населення якого становить 55 тисяч, близько 1200 осіб можуть втратити свої домівки через прірву, яка розширюється. Кілька будинків уже зруйновані.

У заяві міської влади наголошується, що провалля за останні кілька місяців збільшуються «в геометричній прогресії, значно наблизившись до житлових будинків». Поширити

Ця ситуація є наслідком 30-річної проблеми в місті, де дощі розмивають піщані ґрунти, неналежно сплановані будівельні роботи і вирубування лісів. Проблема особливо загострюється у періоди сильних дощів, які спостерігаються в регіоні нині.

Buriticupu, a city in Brazil's Amazon, has declared a state of emergency as massive sinkholes threaten homes. Several buildings are destroyed, and 1,200 people face displacement.pic.twitter.com/VLdqPglsVj — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 22, 2025

Секретар із питань громадських робіт міста Бурітікупу інженер Лукас Консейсао заявив, що муніципалітет не в змозі знайти рішення для розв'язання проблеми.