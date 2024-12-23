Біля узбережжя бразильського міста Маріка через негоду та шквальний вітер обвалилась спущена на воду 56-метрова ялинка.

Що відомо про обвал 56-метрової плавучої ялинки у Бразилії

Зазначається, що ялинка обвалилась внаслідок шторму біля узбережжя міста Маріка. При цьому внаслідок обвалу загинула одна людина та ще двоє осіб отримали поранення.

Цивільна поліція розслідує падіння плавучої ялинки, в результаті якого один працівник загинув, ще двоє отримали поранення, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Ця ялинка мала стати однією з головних різдвяних прикрас міста і найвищою ялинкою Бразилії. Однак стихії вирішила інакше.

У Перу мер міста спустився до жителів у костюмі Санти прямо з даху мерії

Мер міста Сьюдад-Нуева у Перу Вальтер Кардоса Чура оригінально привітав жителів з різдвяними та новорічними святами, спустившись з даху будинка у костюмі Санта-Клауса та на санях.

Святкування у місті почалось із урочистого яскравого параду. Зокрема, працівники комун, районих рад, та місцевих асоціацій пройшли по центральним вулицям у костюмах Санти, оленів та сніговиків.

У розпал святкування мер міста Вальтер Кардоса Чура несподіванно спустився на санях і у костюмі Санти з даху будівлі на центральній площі.

Під час спуску він розмахував мішком з подарунками і вітав містян.