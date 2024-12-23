Біля узбережжя бразильського міста Маріка через негоду та шквальний вітер обвалилась спущена на воду 56-метрова ялинка.
Головні тези:
- Шторм та шквальний вітер спричинили обвал 56-метрової плавучої ялинки поблизу Маріки, Бразилія.
- Унаслідок падіння ялинки загинула одна людина, а ще двоє отримали поранення. Поліція розслідує подію.
- Плавуча ялинка мала стати різдвяною прикрасою міста, але в результаті стихії плани змінились.
- У Перу мер міста спустився до жителів у костюмі Санта-Клауса, привітавши їх з різдвяними та новорічними святами.
- Святкування у місті розпочалося з урочистого параду, на якому взяли участь місцеві чиновники у костюмах Санти, оленів та сніговиків.
Що відомо про обвал 56-метрової плавучої ялинки у Бразилії
Зазначається, що ялинка обвалилась внаслідок шторму біля узбережжя міста Маріка. При цьому внаслідок обвалу загинула одна людина та ще двоє осіб отримали поранення.
Ця ялинка мала стати однією з головних різдвяних прикрас міста і найвищою ялинкою Бразилії. Однак стихії вирішила інакше.
У Перу мер міста спустився до жителів у костюмі Санти прямо з даху мерії
Мер міста Сьюдад-Нуева у Перу Вальтер Кардоса Чура оригінально привітав жителів з різдвяними та новорічними святами, спустившись з даху будинка у костюмі Санта-Клауса та на санях.
Святкування у місті почалось із урочистого яскравого параду. Зокрема, працівники комун, районих рад, та місцевих асоціацій пройшли по центральним вулицям у костюмах Санти, оленів та сніговиків.
У розпал святкування мер міста Вальтер Кардоса Чура несподіванно спустився на санях і у костюмі Санти з даху будівлі на центральній площі.
Під час спуску він розмахував мішком з подарунками і вітав містян.
Dressed as Santa Claus, the mayor of Tacna, Peru, descended on a sleigh with two "reindeer" to light up the Christmas tree and decorations. #Christmas2024 #Christmas #Peru pic.twitter.com/FVTtKYg03E— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) December 12, 2024
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