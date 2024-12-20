Астрофотограф Майкл Клоу у листопаді зробив незвичайний знімок, на якому скупчення космічного газу дуже схоже на різдвяну ялинку.

Що відомо про дивовижні знімки космічної різдвяної ялинки

Клоу зняв зоряне скупчення NGC 2264, яке дуже нагадує різдвяну ялинку.

Знімок Клоу поєднали із рентгенівським знімком, зробленим обсерваторією “Чандра”.

NGC 2264 знаходиться в Чумацькому Шляху на відстані всього 2500 світлових років від Землі. Зірки, що входять до нього, дуже молоді, їм лише близько п'яти мільйонів років. Для порівняння, нашому Сонцю близько п'яти мільярдів. Газ, що розташовується між зірками, забарвлений у зелений колір, а самі зірки представлені у різних відтінках.

Що відомо про інші святкові знімки від NASA

Окрім цього у NASA оприлюднили ще одне святкове зображення зоряного скупчення на краю Малої Магелланової Хмари.

Різдвяний космічний знімок від NASA

Але при ближчому розгляді ці маленькі вогники — не лише зірки, а й цілі галактики, які знаходяться далеко за межами зоряного скупчення.

Саме скупчення знаходиться приблизно 200 тис світлових років від Землі.

Для створення зображення NASA об'єднало дані з “Чандра” та космічного телескопа Джеймс Вебб.

Рентгенівські дані з Chandra показують молоді зірки всередині скупчення червоним, а інфрачервоні дані з Webb показують хмари пилу помаранчевим, жовтим, зеленим і синім кольором.