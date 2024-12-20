Астрофотограф Майкл Клоу у листопаді зробив незвичайний знімок, на якому скупчення космічного газу дуже схоже на різдвяну ялинку.
Головні тези:
- Незвичайний знімок космічної різдвяної ялинки, створений астрофотографом Майклом Клоу, який показує скупчення космічного газу, що нагадує різдвяну ялинку.
- Знімок зоряного скупчення NGC 2264 від NASA, розташованого в Чумацькому Шляху на відстані 2500 світлових років від Землі, вражає своєю красою та молодістю зірок.
- NASA також оприлюднило інші святкові зображення космічних об'єктів, включаючи скупчення на краю Малої Магелланової Хмари.
- На зображенні видно не лише зорі, але й цілі галактики, що знаходяться вдалині від зоряного скупчення, що знаходиться на великій відстані від Землі.
- Дані від NASA підтримані як рентгенівськими знімками обсерваторії 'Чандра', так і інфрачервоними даними космічного телескопа Джеймса Вебба, що дозволили створити унікальні зображення космосу.
Що відомо про дивовижні знімки космічної різдвяної ялинки
Клоу зняв зоряне скупчення NGC 2264, яке дуже нагадує різдвяну ялинку.
Знімок Клоу поєднали із рентгенівським знімком, зробленим обсерваторією “Чандра”.
NGC 2264 знаходиться в Чумацькому Шляху на відстані всього 2500 світлових років від Землі. Зірки, що входять до нього, дуже молоді, їм лише близько п'яти мільйонів років. Для порівняння, нашому Сонцю близько п'яти мільярдів. Газ, що розташовується між зірками, забарвлений у зелений колір, а самі зірки представлені у різних відтінках.
Що відомо про інші святкові знімки від NASA
Окрім цього у NASA оприлюднили ще одне святкове зображення зоряного скупчення на краю Малої Магелланової Хмари.
Але при ближчому розгляді ці маленькі вогники — не лише зірки, а й цілі галактики, які знаходяться далеко за межами зоряного скупчення.
Саме скупчення знаходиться приблизно 200 тис світлових років від Землі.
Для створення зображення NASA об'єднало дані з “Чандра” та космічного телескопа Джеймс Вебб.
Рентгенівські дані з Chandra показують молоді зірки всередині скупчення червоним, а інфрачервоні дані з Webb показують хмари пилу помаранчевим, жовтим, зеленим і синім кольором.
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