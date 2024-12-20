В NASA показали необычную рождественскую елку в космосе
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В NASA показали необычную рождественскую елку в космосе

Звездное скопление NGC 2264
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Источник:  Space.com

Астрофотограф Майкл Клоу в ноябре сделал необычный снимок, на котором скопление космического газа очень похоже на рождественскую елку.

Главные тезисы

  • Астрофотограф Майкл Клоу сделал удивительный снимок, на котором скопление космического газа похоже на рождественскую елку.
  • Звездное скопление NGC 2264 в Млечном Пути, расположенное на расстоянии 2500 световых лет от Земли, поражает своей красотой и молодостью звезд.
  • NASA представила другие праздничные изображения космических объектов, включая скопления на краю Малой Магеллановой Облака.
  • Звезды и целые галактики на фотографиях космической елки находятся вдали от Земли, позволяя увидеть уникальные образования в космосе.
  • Уникальные изображения космоса созданы на основе данных от NASA, включая рентгеновские и инфракрасные снимки от обсерватории 'Чандра' и космического телескопа Джеймса Уэбба.

Что известно об удивительных снимках космической елки

Клоу снял звездное скопление NGC 2264, очень напоминающее рождественскую елку.

Снимок Клоу объединили с рентгеновским снимком, сделанным обсерваторией "Чандра".

NGC 2264 находится в Млечном Пути на расстоянии всего 2500 световых лет от Земли. Входящие в него звезды очень молоды, им всего около пяти миллионов лет. Для сравнения, нашему Солнцу около пяти миллиардов. Газ, находящийся между звездами, окрашен в зеленый цвет, а сами звезды представлены в разных оттенках.

Что известно о других праздничных снимках от NASA

Кроме этого в NASA обнародовали еще одно праздничное изображение звездного скопления на краю Малой Магеллановой Облака.

NASA обнародовало рождественские космические снимки
Рождественский космический снимок от NASA

Но при ближайшем рассмотрении эти маленькие огоньки — не только звезды, но и целые галактики, которые находятся далеко за пределами звездного скопления.

Само скопление находится примерно 200 тыс. световых лет от Земли.

Для создания изображения NASA объединило данные из Чандра и космического телескопа Джеймс Уэбб.

Рентгеновские данные из Chandra показывают молодые звезды внутри скопления красным, а инфракрасные данные из Webb показывают облака пыли оранжевым, желтым, зеленым и синим цветом.

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