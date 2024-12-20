Астрофотограф Майкл Клоу в ноябре сделал необычный снимок, на котором скопление космического газа очень похоже на рождественскую елку.

Что известно об удивительных снимках космической елки

Клоу снял звездное скопление NGC 2264, очень напоминающее рождественскую елку.

Снимок Клоу объединили с рентгеновским снимком, сделанным обсерваторией "Чандра".

NGC 2264 находится в Млечном Пути на расстоянии всего 2500 световых лет от Земли. Входящие в него звезды очень молоды, им всего около пяти миллионов лет. Для сравнения, нашему Солнцу около пяти миллиардов. Газ, находящийся между звездами, окрашен в зеленый цвет, а сами звезды представлены в разных оттенках.

Что известно о других праздничных снимках от NASA

Кроме этого в NASA обнародовали еще одно праздничное изображение звездного скопления на краю Малой Магеллановой Облака.

Рождественский космический снимок от NASA

Но при ближайшем рассмотрении эти маленькие огоньки — не только звезды, но и целые галактики, которые находятся далеко за пределами звездного скопления.

Само скопление находится примерно 200 тыс. световых лет от Земли.

Для создания изображения NASA объединило данные из Чандра и космического телескопа Джеймс Уэбб.

Рентгеновские данные из Chandra показывают молодые звезды внутри скопления красным, а инфракрасные данные из Webb показывают облака пыли оранжевым, желтым, зеленым и синим цветом.