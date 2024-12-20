Астрофотограф Майкл Клоу в ноябре сделал необычный снимок, на котором скопление космического газа очень похоже на рождественскую елку.
Главные тезисы
- Астрофотограф Майкл Клоу сделал удивительный снимок, на котором скопление космического газа похоже на рождественскую елку.
- Звездное скопление NGC 2264 в Млечном Пути, расположенное на расстоянии 2500 световых лет от Земли, поражает своей красотой и молодостью звезд.
- NASA представила другие праздничные изображения космических объектов, включая скопления на краю Малой Магеллановой Облака.
- Звезды и целые галактики на фотографиях космической елки находятся вдали от Земли, позволяя увидеть уникальные образования в космосе.
- Уникальные изображения космоса созданы на основе данных от NASA, включая рентгеновские и инфракрасные снимки от обсерватории 'Чандра' и космического телескопа Джеймса Уэбба.
Что известно об удивительных снимках космической елки
Клоу снял звездное скопление NGC 2264, очень напоминающее рождественскую елку.
Снимок Клоу объединили с рентгеновским снимком, сделанным обсерваторией "Чандра".
NGC 2264 находится в Млечном Пути на расстоянии всего 2500 световых лет от Земли. Входящие в него звезды очень молоды, им всего около пяти миллионов лет. Для сравнения, нашему Солнцу около пяти миллиардов. Газ, находящийся между звездами, окрашен в зеленый цвет, а сами звезды представлены в разных оттенках.
Что известно о других праздничных снимках от NASA
Кроме этого в NASA обнародовали еще одно праздничное изображение звездного скопления на краю Малой Магеллановой Облака.
Но при ближайшем рассмотрении эти маленькие огоньки — не только звезды, но и целые галактики, которые находятся далеко за пределами звездного скопления.
Само скопление находится примерно 200 тыс. световых лет от Земли.
Для создания изображения NASA объединило данные из Чандра и космического телескопа Джеймс Уэбб.
Рентгеновские данные из Chandra показывают молодые звезды внутри скопления красным, а инфракрасные данные из Webb показывают облака пыли оранжевым, желтым, зеленым и синим цветом.
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