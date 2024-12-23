У побережья бразильского города Марика из-за непогоды и шквального ветра обрушилась спущенная на воду 56-метровая елка.
Главные тезисы
- Шторм и шквальный ветер стали причиной обвала 56-метровой плавучей елки у бразильского города Марика, погиб один человек, двое ранены.
- Полиция проводит расследование происшествия, которое произошло из-за непогоды.
- По планам елка должна была стать главным рождественским украшением города, но стихия изменила планы.
Что известно об обвале 56-метровой плавучей елки в Бразилии
Отмечается, что елка обрушилась в результате шторма у побережья города Марика. При этом в результате обвала погиб один человек и еще два человека получили ранения.
Эта елка должна была стать одним из главных рождественских украшений города и самой высокой елкой Бразилии. Однако стихии решила по-другому.
В Перу мэр города спустился к жителям в костюме Санты прямо с крыши мэрии
Мэр города Сьюдад-Нуэва в Перу Вальтер Кардоса Чура поздравил жителей с рождественскими и новогодними праздниками, спустившись с крыши дома в костюме Санта-Клауса и на санях.
Празднование в городе началось с торжественного парада. В частности, работники коммун, районных советов и местных ассоциаций прошли по центральным улицам в костюмах Санты, оленей и снеговиков.
В разгар празднования мэр города Вальтер Кардоса Чура неожиданно спустился на санях и в костюме Санты с крыши здания на центральной площади.
Во время спуска он размахивал мешком с подарками и поздравлял горожан.
Dressed as Santa Claus, the mayor of Tacna, Peru, descended on a sleigh with two "reindeer" to light up the Christmas tree and decorations. #Christmas2024 #Christmas #Peru pic.twitter.com/FVTtKYg03E— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) December 12, 2024
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