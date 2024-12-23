У побережья бразильского города Марика из-за непогоды и шквального ветра обрушилась спущенная на воду 56-метровая елка.

Что известно об обвале 56-метровой плавучей елки в Бразилии

Отмечается, что елка обрушилась в результате шторма у побережья города Марика. При этом в результате обвала погиб один человек и еще два человека получили ранения.

Гражданская полиция расследует падение плавучей елки, в результате которого один работник погиб, еще двое получили ранения, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Эта елка должна была стать одним из главных рождественских украшений города и самой высокой елкой Бразилии. Однако стихии решила по-другому.

В Перу мэр города спустился к жителям в костюме Санты прямо с крыши мэрии

Мэр города Сьюдад-Нуэва в Перу Вальтер Кардоса Чура поздравил жителей с рождественскими и новогодними праздниками, спустившись с крыши дома в костюме Санта-Клауса и на санях.

Празднование в городе началось с торжественного парада. В частности, работники коммун, районных советов и местных ассоциаций прошли по центральным улицам в костюмах Санты, оленей и снеговиков.

В разгар празднования мэр города Вальтер Кардоса Чура неожиданно спустился на санях и в костюме Санты с крыши здания на центральной площади.

Во время спуска он размахивал мешком с подарками и поздравлял горожан.