Гигантские карстовые пропасти в бразильском Буритикупе угрожают сотням домов — видео

Город в Бразилии может упасть в пропасть

В Буритикупе, население которого составляет 55 тысяч, около 1200 человек могут потерять свои дома из-за расширяющейся пропасти. Несколько домов уже разрушены.

В заявлении городских властей отмечается, что пропасти за последние несколько месяцев увеличиваются «в геометрической прогрессии, значительно приблизившись к жилым домам». Поделиться

Эта ситуация является результатом 30-летней проблемы в городе, где дожди размывают песчаные почвы, ненадлежаще спланированы строительные работы и вырубка лесов. Проблема особенно обостряется в периоды сильных дождей, которые наблюдаются в регионе.

Buriticupu, a city in Brazil's Amazon, has declared a state of emergency as massive sinkholes threaten homes. Several buildings are destroyed, and 1,200 people face displacement.pic.twitter.com/VLdqPglsVj — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 22, 2025

Секретарь по общественным работам города Буритикупу инженер Лукас Консейсао заявил, что муниципалитет не в состоянии найти решение для решения проблемы.