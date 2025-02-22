Гигантские карстовые пропасти в бразильском Буритикупе угрожают сотням домов — видео

Власти бразильского города Буритикупу в Амазонии объявили чрезвычайное положение из-за огромных карстовых пропастей, угрожающих сотням домов.
Главные тезисы
- Власти города Буритикупу объявили чрезвычайное положение из-за огромных карстовых пропастей, угрожающих сотням домов.
- Проблема роста пропасти вызвана недостаточной планировкой строительных работ и вырубкой лесов на протяжении 30 лет.
- Сильные дожди в регионе усугубляют ситуацию, способствуя расширению пропасти и угрозе для населения.
Город в Бразилии может упасть в пропасть
В Буритикупе, население которого составляет 55 тысяч, около 1200 человек могут потерять свои дома из-за расширяющейся пропасти. Несколько домов уже разрушены.
Эта ситуация является результатом 30-летней проблемы в городе, где дожди размывают песчаные почвы, ненадлежаще спланированы строительные работы и вырубка лесов. Проблема особенно обостряется в периоды сильных дождей, которые наблюдаются в регионе.
Buriticupu, a city in Brazil's Amazon, has declared a state of emergency as massive sinkholes threaten homes. Several buildings are destroyed, and 1,200 people face displacement.pic.twitter.com/VLdqPglsVj— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 22, 2025
Секретарь по общественным работам города Буритикупу инженер Лукас Консейсао заявил, что муниципалитет не в состоянии найти решение для решения проблемы.
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