Гигантские карстовые пропасти в бразильском Буритикупе угрожают сотням домов — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Гигантские карстовые пропасти в бразильском Буритикупе угрожают сотням домов — видео

Пропасть
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Источник:  The Guardian

Власти бразильского города Буритикупу в Амазонии объявили чрезвычайное положение из-за огромных карстовых пропастей, угрожающих сотням домов.

Главные тезисы

  • Власти города Буритикупу объявили чрезвычайное положение из-за огромных карстовых пропастей, угрожающих сотням домов.
  • Проблема роста пропасти вызвана недостаточной планировкой строительных работ и вырубкой лесов на протяжении 30 лет.
  • Сильные дожди в регионе усугубляют ситуацию, способствуя расширению пропасти и угрозе для населения.

Город в Бразилии может упасть в пропасть

В Буритикупе, население которого составляет 55 тысяч, около 1200 человек могут потерять свои дома из-за расширяющейся пропасти. Несколько домов уже разрушены.

В заявлении городских властей отмечается, что пропасти за последние несколько месяцев увеличиваются «в геометрической прогрессии, значительно приблизившись к жилым домам».

Эта ситуация является результатом 30-летней проблемы в городе, где дожди размывают песчаные почвы, ненадлежаще спланированы строительные работы и вырубка лесов. Проблема особенно обостряется в периоды сильных дождей, которые наблюдаются в регионе.

Секретарь по общественным работам города Буритикупу инженер Лукас Консейсао заявил, что муниципалитет не в состоянии найти решение для решения проблемы.

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