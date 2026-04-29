Гімалаї невпинно змінюють колір — що насправді відбувається
Гімалаї невпинно змінюють колір — що насправді відбувається

Гімалаї
Гімалаї — найвищі гори на Землі, розташовані в Південній Азії між Тибетським нагір'ям на півночі та Індо-Гангською рівниною на півдні. Доволі часто їх також називають “серцем снігів”, однак поступові метаморфози на цьому гірському хребті свідчать про те, що снігів стає дедалі менше.

Головні тези:

  • Глобальне потепління зменшує товщину снігового покриву.
  • Внаслідок цього оголюється ґрунт і подовжується вегетаційний період на висотах, які раніше були безплідними.

Що відбувається з Гімалаями?

За словами вчених з Ексетерського університету, вони уважно проаналізували супутникові дані цієї місцевості, що охоплюють період у понад 20 років.

Дослідники одразу звернули увагу на те, що рослинність піднімається все вище в гірському масиві Гімалаїв.

Фактично йдеться про те, що вона проникає на території, які досі вважалися надто суворими для існування будь-чого, крім льоду та скель.

Науковці дійшли висновку, що рослини невпинно рухаються вгору зі швидкістю майже сім метрів на рік, пише IDR.

Найповільніше зростання було зафіксовано в регіоні Кхумбу, де розташована гора Еверест, — 1,42 метра на рік, а найвище — в Мантангу, Непал, де межа рослинності піднімалася на 6,95 метра щорічно.

Головна причина таких неочікуваних метаморфоз полягає саме в стрімких змінах клімата.

За словами вчених, вони фіксують не лише тенденції до озеленення, що вказують на більш листяний або щільний рослинний покрив, а також і тенденції до потемніння.

На переконання дослідників, це може свідчити про втрату рослинності або перехід до більш деревних чагарників.

