Гімалаї невпинно змінюють колір — що насправді відбувається

Гімалаї — найвищі гори на Землі, розташовані в Південній Азії між Тибетським нагір'ям на півночі та Індо-Гангською рівниною на півдні. Доволі часто їх також називають “серцем снігів”, однак поступові метаморфози на цьому гірському хребті свідчать про те, що снігів стає дедалі менше.

Що відбувається з Гімалаями?

За словами вчених з Ексетерського університету, вони уважно проаналізували супутникові дані цієї місцевості, що охоплюють період у понад 20 років.

Дослідники одразу звернули увагу на те, що рослинність піднімається все вище в гірському масиві Гімалаїв.

Фактично йдеться про те, що вона проникає на території, які досі вважалися надто суворими для існування будь-чого, крім льоду та скель.

Науковці дійшли висновку, що рослини невпинно рухаються вгору зі швидкістю майже сім метрів на рік, пише IDR.

Найповільніше зростання було зафіксовано в регіоні Кхумбу, де розташована гора Еверест, — 1,42 метра на рік, а найвище — в Мантангу, Непал, де межа рослинності піднімалася на 6,95 метра щорічно.

Головна причина таких неочікуваних метаморфоз полягає саме в стрімких змінах клімата.

За словами вчених, вони фіксують не лише тенденції до озеленення, що вказують на більш листяний або щільний рослинний покрив, а також і тенденції до потемніння.