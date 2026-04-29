Гімалаї невпинно змінюють колір — що насправді відбувається

Гімалаї — найвищі гори на Землі, розташовані в Південній Азії між Тибетським нагір'ям на півночі та Індо-Гангською рівниною на півдні. Доволі часто їх також називають “серцем снігів”, однак поступові метаморфози на цьому гірському хребті свідчать про те, що снігів стає дедалі менше.
Головні тези:
- Глобальне потепління зменшує товщину снігового покриву.
- Внаслідок цього оголюється ґрунт і подовжується вегетаційний період на висотах, які раніше були безплідними.
Що відбувається з Гімалаями?
За словами вчених з Ексетерського університету, вони уважно проаналізували супутникові дані цієї місцевості, що охоплюють період у понад 20 років.
Дослідники одразу звернули увагу на те, що рослинність піднімається все вище в гірському масиві Гімалаїв.
Фактично йдеться про те, що вона проникає на території, які досі вважалися надто суворими для існування будь-чого, крім льоду та скель.
Науковці дійшли висновку, що рослини невпинно рухаються вгору зі швидкістю майже сім метрів на рік, пише IDR.
Головна причина таких неочікуваних метаморфоз полягає саме в стрімких змінах клімата.
За словами вчених, вони фіксують не лише тенденції до озеленення, що вказують на більш листяний або щільний рослинний покрив, а також і тенденції до потемніння.
На переконання дослідників, це може свідчити про втрату рослинності або перехід до більш деревних чагарників.
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-