Гималаи стремительно меняют цвет — что на самом деле происходит

Гималаи – самые высокие горы на Земле, расположенные в Южной Азии между Тибетским нагорьем на севере и Индо-Гангской равниной на юге. Часто их также называют "сердцем снегов", однако постепенные метаморфозы на этом горном хребте свидетельствуют о том, что снегов становится все меньше.
Главные тезисы
- Глобальное потепление уменьшает толщину снежного покрова.
- В результате обнажается почва и гораздо дольше длится вегетационный период на высотах, которые ранее были бесплодными.
Что происходит с Гималаями?
По словам ученых из Эксетерского университета, они внимательно проанализировали спутниковые данные этой местности, охватывающие период более 20 лет.
Исследователи сразу обратили внимание, что растительность поднимается все выше в горном массиве Гималаев.
Фактически речь идет о том, что она проникает на территории, которые до сих пор считались слишком суровыми для существования чего-либо, кроме льда и скал.
Ученые пришли к выводу, что растения непрерывно двигаются вверх со скоростью почти семь метров в год, пишет IDR.
Главная причина таких неожиданных метаморфоз заключается именно в стремительных изменениях климата.
По словам ученых, они фиксируют не только тенденции к озеленению, указывающие на более лиственный или плотный растительный покров, а также тенденции к потемнению.
По убеждению исследователей, это может свидетельствовать о потере растительности или переходе к более древесным кустарникам.
