Гималаи стремительно меняют цвет — что на самом деле происходит
Гималаи стремительно меняют цвет — что на самом деле происходит

Что происходит с Гималаями?
Источник:  online.ua

Гималаи – самые высокие горы на Земле, расположенные в Южной Азии между Тибетским нагорьем на севере и Индо-Гангской равниной на юге. Часто их также называют "сердцем снегов", однако постепенные метаморфозы на этом горном хребте свидетельствуют о том, что снегов становится все меньше.

Главные тезисы

  • Глобальное потепление уменьшает толщину снежного покрова.
  • В результате обнажается почва и гораздо дольше длится вегетационный период на высотах, которые ранее были бесплодными.

Что происходит с Гималаями?

По словам ученых из Эксетерского университета, они внимательно проанализировали спутниковые данные этой местности, охватывающие период более 20 лет.

Исследователи сразу обратили внимание, что растительность поднимается все выше в горном массиве Гималаев.

Фактически речь идет о том, что она проникает на территории, которые до сих пор считались слишком суровыми для существования чего-либо, кроме льда и скал.

Ученые пришли к выводу, что растения непрерывно двигаются вверх со скоростью почти семь метров в год, пишет IDR.

Самый медленный рост был зафиксирован в регионе Кхумбу, где расположена гора Эверест, — 1,42 метра в год, а самый высокий — в Мантанге, Непал, где предел растительности поднимался на 6,95 метра ежегодно.

Главная причина таких неожиданных метаморфоз заключается именно в стремительных изменениях климата.

По словам ученых, они фиксируют не только тенденции к озеленению, указывающие на более лиственный или плотный растительный покров, а также тенденции к потемнению.

По убеждению исследователей, это может свидетельствовать о потере растительности или переходе к более древесным кустарникам.

