Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс попереджає, що Захід має гарантувати поразку Росії в Україні, інакше це дасть сигнал іншим диктатурам, таким як Китай.

У Британії озвучили попередження щодо війни РФ проти України

Міністр оборони попередив, що недемократичні світові режими стежать за війною в Україні і можуть атакувати західні держави, якщо вважатимуть, що у них «закінчилася витримка».

Режими, які не вірять у демократію, спостерігають, і ми повинні продемонструвати, що демократичний шлях — це шлях, який завжди перемагає. Поширити

Шеппс сказав The Telegraph, що Британія «живе у все більш небезпечні часи».

Усі дивляться — іранці дивляться. У нас закінчиться витримка, терпіння і ми підемо геть? Китай спостерігатиме за Індо-Тихоокеанським регіоном, Північна Корея спостерігатиме. Поширити

Міністр підкреслив, що для національних інтересів Великої Британії та для західного цивілізованого світу “життєво важливо, щоб Україна була успішною”.

Шеппс сказав, що він використає зустріч міністрів оборони НАТО наступного тижня, щоб закликати країни-члени виконати зобов’язання витрачати 2% ВВП на оборону, щоб «переконатись, що вони роблять внесок у цю глобальну безпеку, переконавшись, що тиранія не може виграти».

Цього тижня Шеппс зустрівся з Ллойдом Остіном та Ентоні Блінкеном у Вашингтоні, де сказав, що Захід має «дуже, дуже чітко усвідомлювати, що проблема екзистенційна... справа не лише в Україні».

У НАТО попереджають про загрозу війни з РФ

18 січня один із провідних чиновників НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс «готується до конфлікту з Росією».

Перед цим Шеппс попередив у своїй промові в Ланкастер Хаузі в Лондоні, що Захід «переходить від післявоєнного світу до довоєнного».

Голова британської армії генерал сер Патрік Сандерс минулого тижня закликав до «підготовчих кроків», щоб поставити Британію на «воєнні рейки», включаючи збільшення кількості військ. Офіс прем’єра водночас заперечив, що уряд планує повторно ввести призов на військову службу.