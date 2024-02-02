Министр обороны Великобритании Грант Шеппс предупреждает, что Запад должен гарантировать поражение России в Украине, иначе это даст сигнал другим диктатурам, таким как Китай.

В Британии озвучили предупреждение о войне РФ против Украины

Министр обороны предупредил, что недемократические мировые режимы следят за войной в Украине и могут атаковать западные государства, если сочтут, что у них «кончилась выдержка».

Режимы, которые не верят в демократию, наблюдают, и мы должны продемонстрировать, что демократический путь — это путь, который всегда побеждает. Поделиться

Шеппс сказал The Telegraph, что Великобритания «живет во все более опасные времена».

Все смотрят — иранцы смотрят. У нас закончится выдержка, терпение и мы уйдем? Китай будет наблюдать за Индо-Тихоокеанским регионом, Северная Корея будет наблюдать. Поделиться

Министр подчеркнул, что для национальных интересов Великобритании и для западного цивилизованного мира "жизненно важно, чтобы Украина была успешной".

Шеппс сказал, что он использует встречу министров обороны НАТО на следующей неделе, чтобы призвать страны-члены выполнить обязательство тратить 2% ВВП на оборону, чтобы «убедиться, что они вносят вклад в эту глобальную безопасность, убедившись, что тирания не может выиграть».

На этой неделе Шеппс встретился с Ллойдом Остином и Энтони Блинкеном в Вашингтоне, где сказал, что у Западу нужно «очень, очень четко осознавать, что проблема экзистенциальная... дело не только в Украине».

В НАТО предупреждают об угрозе войны с РФ

18 января один из ведущих чиновников НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс «готовится к конфликту с Россией».

Перед этим Шеппс предупредил в своей речи в Ланкастере Хаузе в Лондоне, что Запад «переходит от послевоенного мира к довоенному».

Глава британской армии генерал сэр Патрик Сандерс на прошлой неделе призвал к «подготовительным шагам», чтобы поставить Британию на «военные рельсы», включая увеличение количества войск. Офис премьера отрицает, что правительство планирует повторно ввести призыв на военную службу.