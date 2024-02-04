Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон закликав західних партнерів покінчити із розмовами про нібито патову ситуацію у розв'язаній Росією злочинній війні проти України, адже час на стороні Києва та партнерів, а не на стороні кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Чому варто припинити розмови про патову ситуацію у війні в Україні
Глава МЗС Британії нагадав, що наразі сукупний економічний потенціал західних країн переважає російський у 25 разів
Зокрема, глава МЗС Британії закликав західних партнерів схвалити рішення щодо використання заморожених активів РФ у розмірі 350 млрд доларів для відновлення зруйнованої окупаційною російською армією України.
Кемерон відкинув твердження на тлі проблем із поставками зброї Україні і новим наступом армії РФ про те, що війна нібито зайшла у глухий кут і Україна не має шансів на перемогу.
Що Кемерон прагне сказати Трампу
Він також додав, що прагне донести це до кандидата у президенти США Дональда Трампа, якщо той здобуде перемогу на виборах.
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