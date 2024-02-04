Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон закликав західних партнерів покінчити із розмовами про нібито патову ситуацію у розв'язаній Росією злочинній війні проти України, адже час на стороні Києва та партнерів, а не на стороні кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Чому варто припинити розмови про патову ситуацію у війні в Україні

Глава МЗС Британії нагадав, що наразі сукупний економічний потенціал західних країн переважає російський у 25 разів

Нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію і про те, що час не на боці України. Ми більш ніж здатні продемонструвати, що час на нашій стороні, а не на боці президента РФ Володимира Путіна, - переконаний Кемерон. Поширити

Зокрема, глава МЗС Британії закликав західних партнерів схвалити рішення щодо використання заморожених активів РФ у розмірі 350 млрд доларів для відновлення зруйнованої окупаційною російською армією України.

Кемерон відкинув твердження на тлі проблем із поставками зброї Україні і новим наступом армії РФ про те, що війна нібито зайшла у глухий кут і Україна не має шансів на перемогу.

Путін уже зазнав масштабної стратегічної поразки, і нам потрібно припинити розмови про безвихідь або про те, що час не на боці України, - запевняє глава МЗС Британії. Поширити

Що Кемерон прагне сказати Трампу

Він також додав, що прагне донести це до кандидата у президенти США Дональда Трампа, якщо той здобуде перемогу на виборах.