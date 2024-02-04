Глава МЗС Британії закликав партнерів припинити розмови про патову ситуацію в Україні
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Глава МЗС Британії закликав партнерів припинити розмови про патову ситуацію в Україні

Девід Кемерон
Джерело:  The Sunday Times

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон закликав західних партнерів покінчити із розмовами про нібито патову ситуацію у розв'язаній Росією злочинній війні проти України, адже час на стороні Києва та партнерів, а не на стороні кремлівського диктатора Володимира Путіна. 

Чому варто припинити розмови про патову ситуацію у війні в Україні

Глава МЗС Британії нагадав, що наразі сукупний економічний потенціал західних країн переважає російський у 25 разів

Нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію і про те, що час не на боці України. Ми більш ніж здатні продемонструвати, що час на нашій стороні, а не на боці президента РФ Володимира Путіна, - переконаний Кемерон.

Зокрема, глава МЗС Британії закликав західних партнерів схвалити рішення щодо використання заморожених активів РФ у розмірі 350 млрд доларів для відновлення зруйнованої окупаційною російською армією України.

Кемерон відкинув твердження на тлі проблем із поставками зброї Україні і новим наступом армії РФ про те, що війна нібито зайшла у глухий кут і Україна не має шансів на перемогу.

Путін уже зазнав масштабної стратегічної поразки, і нам потрібно припинити розмови про безвихідь або про те, що час не на боці України, - запевняє глава МЗС Британії.

Що Кемерон прагне сказати Трампу

Він також додав, що прагне донести це до кандидата у президенти США Дональда Трампа, якщо той здобуде перемогу на виборах.

Взаємодію з Трампом на особистому рівні доведеться вибудовувати по-іншому, ніж із нинішнім лідером США Джо Байденом, проте британські та американські військові й співробітники спецслужб звикли і вміють працювати разом, а цінності та підходи двох країн до багатьох проблем також дуже близькі, - зазначає глава МЗС Британії.

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