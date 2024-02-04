Глава МИД Британии призвал партнеров прекратить разговоры о патовой ситуации в Украине
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Глава МИД Британии призвал партнеров прекратить разговоры о патовой ситуации в Украине

Девид Кэмерон
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Источник:  The Sunday Times

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных партнеров покончить с разговорами о якобы патовой ситуации в развязанной Россией преступной войне против Украины, ведь время на стороне Киева и партнеров, а не на стороне кремлевского диктатора Владимира Путина.

Почему стоит прекратить разговоры о патовой ситуации в войне в Украине

Глава МИД Британии напомнил, что в настоящее время совокупный экономический потенциал западных стран преобладает российский в 25 раз.

Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне президента РФ Владимира Путина, – убежден Кэмерон.

В частности, глава МИД Британии призвал западных партнеров одобрить решение об использовании замороженных активов РФ в размере 350 млрд долларов для восстановления разрушенной оккупационной российской армией Украины.

Кэмерон отверг утверждение на фоне проблем с поставками оружия Украине и новым наступлением армии РФ о том, что война якобы зашла в тупик и у Украины нет шансов на победу.

Путин уже потерпел масштабное стратегическое поражение, и нам нужно прекратить разговоры о безысходности или о том, что время не на стороне Украины, - уверяет глава МИД Британии.

Что Кэмерон стремится сказать Трампу

Он также добавил, что стремится донести это до кандидата в президенты США Дональда Трампа, если тот одержит победу на выборах.

Взаимодействие с Трампом на личном уровне придется строить по-другому, чем с нынешним лидером США Джо Байденом, однако британские и американские военные и сотрудники спецслужб привыкли и умеют работать вместе, а ценности и подходы двух стран ко многим проблемам тоже очень близки, - отмечает глава МИД Великобритании.

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