Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных партнеров покончить с разговорами о якобы патовой ситуации в развязанной Россией преступной войне против Украины, ведь время на стороне Киева и партнеров, а не на стороне кремлевского диктатора Владимира Путина.
Почему стоит прекратить разговоры о патовой ситуации в войне в Украине
Глава МИД Британии напомнил, что в настоящее время совокупный экономический потенциал западных стран преобладает российский в 25 раз.
В частности, глава МИД Британии призвал западных партнеров одобрить решение об использовании замороженных активов РФ в размере 350 млрд долларов для восстановления разрушенной оккупационной российской армией Украины.
Кэмерон отверг утверждение на фоне проблем с поставками оружия Украине и новым наступлением армии РФ о том, что война якобы зашла в тупик и у Украины нет шансов на победу.
Что Кэмерон стремится сказать Трампу
Он также добавил, что стремится донести это до кандидата в президенты США Дональда Трампа, если тот одержит победу на выборах.
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