За словами очільника Міноборони США Ллойда Остіна, наразі поки занадто рано говорити про ефект від наданої військової допомоги Україні на полі бою.
Що Остін каже про очікування від військової допомоги Україні з боку США
Під час презентації проекту бюджету Міноборони США на 2025 рік у Сенаті Остін зазначив, що Україна наразі потребує термінового отримання систем ППО та артилерійських боєприпасів.
За його словами, в очікуванні на схвалення військової допомоги в Україні Міноборони США готувалось до швидких поставок озброєнь Києву.
Як Росії вдалось оговтатись від втрат в Україні
Він також додав, що Китай допомогає Росії зміцнити військово-оборонну промисловість країни-агресорки.
Глава Пентагону також визнав, що українські військові завдали болючих втрат окупаційній армії РФ.
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