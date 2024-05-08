За словами очільника Міноборони США Ллойда Остіна, наразі поки занадто рано говорити про ефект від наданої військової допомоги Україні на полі бою.

Що Остін каже про очікування від військової допомоги Україні з боку США

Важко повернути час, але я вважаю, без цієї допомоги Україні було б дуже важко захищатися від переважаючої сили, яка є в росіян, — зазначив глава Пентагону. Поширити

Під час презентації проекту бюджету Міноборони США на 2025 рік у Сенаті Остін зазначив, що Україна наразі потребує термінового отримання систем ППО та артилерійських боєприпасів.

За його словами, в очікуванні на схвалення військової допомоги в Україні Міноборони США готувалось до швидких поставок озброєнь Києву.

Як Росії вдалось оговтатись від втрат в Україні

Він також додав, що Китай допомогає Росії зміцнити військово-оборонну промисловість країни-агресорки.

Вона збільшує своє промислове виробництво. Але без допомоги з боку Ірану, Північної Кореї та Китаю, цього, ймовірно, не сталося б такою мірою, як це сталося. Тому ми залучаємо правильні канали, щоб підкреслити нашу серйозну стурбованість щодо КНР та інших, які надають таку підтримку, — підкреслив Остін. Поширити

Глава Пентагону також визнав, що українські військові завдали болючих втрат окупаційній армії РФ.