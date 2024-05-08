Глава Пентагону оцінив ефект наданої США військової допомоги Україні
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Глава Пентагону оцінив ефект наданої США військової допомоги Україні

Ллойд Остін
Джерело:  Голос Америки

За словами очільника Міноборони США Ллойда Остіна, наразі поки занадто рано говорити про ефект від наданої військової допомоги Україні на полі бою. 

Що Остін каже про очікування від військової допомоги Україні з боку США

Важко повернути час, але я вважаю, без цієї допомоги Україні було б дуже важко захищатися від переважаючої сили, яка є в росіян, — зазначив глава Пентагону.

Під час презентації проекту бюджету Міноборони США на 2025 рік у Сенаті Остін зазначив, що Україна наразі потребує термінового отримання систем ППО та артилерійських боєприпасів.

За його словами, в очікуванні на схвалення військової допомоги в Україні Міноборони США готувалось до швидких поставок озброєнь Києву.

Як Росії вдалось оговтатись від втрат в Україні

Він також додав, що Китай допомогає Росії зміцнити військово-оборонну промисловість країни-агресорки.

Вона збільшує своє промислове виробництво. Але без допомоги з боку Ірану, Північної Кореї та Китаю, цього, ймовірно, не сталося б такою мірою, як це сталося. Тому ми залучаємо правильні канали, щоб підкреслити нашу серйозну стурбованість щодо КНР та інших, які надають таку підтримку, — підкреслив Остін.

Глава Пентагону також визнав, що українські військові завдали болючих втрат окупаційній армії РФ.

У певний момент Росія зазнала значних втрат через дії, які здійснила Україна та її Збройні сили. Вони завдали значних втрат російським силам, знищили велику кількість їхньої техніки. Також ми бачили, як Росія залучила Північну Корею, яка надала досить багато боєприпасів і ракет. Безпілотники, надані Іраном, справді допомогли, і почали трохи переломлювати ситуацію для Росії, — зазначив глава Міноборони США.

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