По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, пока слишком рано говорить об эффекте от оказанной военной помощи Украине на поле боя.
Что Остин говорит об ожиданиях от военной помощи Украине со стороны США
Во время презентации проекта бюджета Минобороны США на 2025 год в Сенате Остин отметил, что Украина нуждается в срочном получении систем ПВО и артиллерийских боеприпасов.
По его словам, в ожидании одобрения военной помощи в Украине Минобороны США готовилось к быстрым поставкам вооружений Киеву.
Как России удалось оправиться от потерь в Украине
Он также добавил, что Китай помогает России укрепить военно-оборонную промышленность страны-агрессоры.
Глава Пентагона также признал, что украинские военные нанесли болезненные потери оккупационной армии РФ.
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