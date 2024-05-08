По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, пока слишком рано говорить об эффекте от оказанной военной помощи Украине на поле боя.

Что Остин говорит об ожиданиях от военной помощи Украине со стороны США

Трудно вернуть время, но я считаю, что без этой помощи Украине было бы очень тяжело защищаться от преобладающей силы, которая есть у россиян, — отметил глава Пентагона. Поделиться

Во время презентации проекта бюджета Минобороны США на 2025 год в Сенате Остин отметил, что Украина нуждается в срочном получении систем ПВО и артиллерийских боеприпасов.

По его словам, в ожидании одобрения военной помощи в Украине Минобороны США готовилось к быстрым поставкам вооружений Киеву.

Как России удалось оправиться от потерь в Украине

Он также добавил, что Китай помогает России укрепить военно-оборонную промышленность страны-агрессоры.

Она наращивает свое промышленное создание. Но без помощи со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая этого, вероятно, не случилось бы в такой степени, как это произошло. Поэтому мы привлекаем правильные каналы, чтобы подчеркнуть нашу серьезную обеспокоенность по поводу КНР и других, которые оказывают такую поддержку, — подчеркнул Остин. Поделиться

Глава Пентагона также признал, что украинские военные нанесли болезненные потери оккупационной армии РФ.