Глава Пентагона оценил эффект предоставленной США военной помощи Украине
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Политика
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Глава Пентагона оценил эффект предоставленной США военной помощи Украине

Ллойд Остин
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Источник:  Голос Америки

По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, пока слишком рано говорить об эффекте от оказанной военной помощи Украине на поле боя.

Что Остин говорит об ожиданиях от военной помощи Украине со стороны США

Трудно вернуть время, но я считаю, что без этой помощи Украине было бы очень тяжело защищаться от преобладающей силы, которая есть у россиян, — отметил глава Пентагона.

Во время презентации проекта бюджета Минобороны США на 2025 год в Сенате Остин отметил, что Украина нуждается в срочном получении систем ПВО и артиллерийских боеприпасов.

По его словам, в ожидании одобрения военной помощи в Украине Минобороны США готовилось к быстрым поставкам вооружений Киеву.

Как России удалось оправиться от потерь в Украине

Он также добавил, что Китай помогает России укрепить военно-оборонную промышленность страны-агрессоры.

Она наращивает свое промышленное создание. Но без помощи со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая этого, вероятно, не случилось бы в такой степени, как это произошло. Поэтому мы привлекаем правильные каналы, чтобы подчеркнуть нашу серьезную обеспокоенность по поводу КНР и других, которые оказывают такую поддержку, — подчеркнул Остин.

Глава Пентагона также признал, что украинские военные нанесли болезненные потери оккупационной армии РФ.

В определенный момент Россия понесла значительные потери из-за действий, совершенных Украиной и ее Вооруженными силами. Они нанесли значительный урон российским силам, уничтожили большое количество их техники. Также мы видели, как Россия привлекла Северную Корею, предоставившую достаточно много боеприпасов и ракет. Беспилотники, предоставленные Ираном, действительно помогли, и начали немного преломлять ситуацию для России, — отметил глава Минобороны США.

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