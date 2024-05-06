Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что ВСУ крайне важно как можно быстрее перехватить инициативу на поле боя, поскольку сейчас для этого есть все необходимые условия, а в 2025 году сделать это будет гораздо сложнее.

Когда может начаться контрнаступление ВСУ

Американские власти все чаще склоняются к мнению, что украинские воины могут прибегнуть к серьезным контрнаступательным операциям уже в 2025 году.

К примеру, недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ намерены провести контрнаступательную операцию с целью возвращения оккупированной Россией украинской территории в следующем году.

По его словам, это может произойти только после того, как военная помощь США поможет защитникам остановить продвижение армии РФ на фронте.

Салливан также предупредил украинцев, что американская помощь не "мгновенно щелкнет переключатель" в ситуации на поле боя.

Военная помощь США позволит украинским войскам удерживать линию фронта и противостоять российским атакам в течение 2024 года. Джейк Салливан Советник президента США по национальной безопасности

ISW советует ВСУ не засиживаться в обороне

Согласно данным американских аналитиков, вполне возможно, понадобится еще несколько недель, чтобы западное оружие и боеприпасы прибыли в передовые украинские подразделения и оказали ощутимое влияние на поле боя.

Они также убеждены в том, что прибытие военной помощи США в Украину позволит бойцам ВСУ стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу.