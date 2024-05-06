ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 38 артсистем и 5 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 475 300 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1040 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7380 (+5) ед.;
боевых бронированных машин — 14213 (+34) ед.;
артиллерийских систем — 12250 (+38) ед.;
РСЗО — 1057 ед.;
средства ПВО — 791 (+1) ед.;
самолетов — 349 ед.;
вертолетов — 325 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9683 (+47) ед.;
крылатые ракеты — 2148 (+1) ед.;
корабли/катера — 26 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 16477 (+59) ед;
специальная техника — 2008 (+6) ед.
Какая ситуация на фронте
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетных комплексах противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 3 другим важным объектам противника.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Выемка, Новый, Раздоловка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.
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