ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 38 артсистем и 5 танков
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 38 артсистем и 5 танков

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 475 300 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1040 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7380 (+5) ед.;

  • боевых бронированных машин — 14213 (+34) ед.;

  • артиллерийских систем — 12250 (+38) ед.;

  • РСЗО — 1057 ед.;

  • средства ПВО — 791 (+1) ед.;

  • самолетов — 349 ед.;

  • вертолетов — 325 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9683 (+47) ед.;

  • крылатые ракеты — 2148 (+1) ед.;

  • корабли/катера — 26 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16477 (+59) ед;

  • специальная техника — 2008 (+6) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 3 другим важным объектам противника.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Выемка, Новый, Раздоловка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

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