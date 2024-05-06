ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 38 артсистем и 5 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 475 300 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1040 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 7380 (+5) ед.;

боевых бронированных машин — 14213 (+34) ед.;

артиллерийских систем — 12250 (+38) ед.;

РСЗО — 1057 ед.;

средства ПВО — 791 (+1) ед.;

самолетов — 349 ед.;

вертолетов — 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 9683 (+47) ед.;

крылатые ракеты — 2148 (+1) ед.;

корабли/катера — 26 ед;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 16477 (+59) ед;

специальная техника — 2008 (+6) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 3 другим важным объектам противника.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Выемка, Новый, Раздоловка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.