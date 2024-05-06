ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 38 артсистем та 5 танків

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 475 300 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1040 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 7380 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 14213 (+34) од.;

артилерійських систем — 12250 (+38) од.;

РСЗВ — 1057 од.;

засоби ППО — 791 (+1) од.;

літаків — 349 од.;

вертольотів — 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9683 (+47) од.;

крилаті ракети — 2148 (+1) од.;

кораблі/катери — 26 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 16477 (+59) од.;

спеціальна техніка — 2008 (+6) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 3 інших важливих об’єктах противника.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 36 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.