ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 38 артсистем та 5 танків
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 38 артсистем та 5 танків

Генштаб ЗСУ
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 475 300 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1040 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7380 (+5) од.;

  • бойових броньованих машин — 14213 (+34) од.;

  • артилерійських систем — 12250 (+38) од.;

  • РСЗВ — 1057 од.;

  • засоби ППО — 791 (+1) од.;

  • літаків — 349 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9683 (+47) од.;

  • крилаті ракети — 2148 (+1) од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16477 (+59) од.;

  • спеціальна техніка — 2008 (+6) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 3 інших важливих об’єктах противника.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 36 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

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