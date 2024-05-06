ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 38 артсистем та 5 танків

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 475 300 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1040 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7380 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 14213 (+34) од.;
артилерійських систем — 12250 (+38) од.;
РСЗВ — 1057 од.;
засоби ППО — 791 (+1) од.;
літаків — 349 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9683 (+47) од.;
крилаті ракети — 2148 (+1) од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 16477 (+59) од.;
спеціальна техніка — 2008 (+6) од.
Яка ситуація на фронті
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 3 інших важливих об’єктах противника.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 36 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.
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